Трамп призвал запретить печать книги экс-советника Болтона

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен помешать публикации книги экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона, которого глава государства считает предателем. Об этом в воскресенье, 23 февраля, сообщила американская газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.

Согласно данным журналистов, Трамп известил сотрудников своей администрации о том, что он будет препятствовать выходу книги Болтона в свет, так как он передавал бывшему советнику засекреченные сведения.

Издание также добавляет, что о подобных планах американский президент сообщал и ранее, во время состоявшегося в начале февраля неофициального обеда с представителями прессы. Отмечается, что американский лидер сделает всё возможное, чтобы мемуары под названием «Комната, в которой это случилось», не были опубликованы до ноябрьских президентских выборов.

Ранее экс-советник по нацбезопасности отправлял черновой вариант своей книги в Белый дом для прохождения ею традиционной проверки на содержание секретной информации. Представитель Совета по нацбезопасности США Эллен Найт после процедуры проверки написала письмо адвокатам Болтона, отметив, что книга содержит значительное количество засекреченных данных. «Мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы ваш клиент смог рассказать свою историю таким образом, чтобы национальная безопасность США была защищена», — написала представитель Совета по нацбезопасности.

27 января сообщалось, что в черновиках своих будущих мемуаров Болтон рассказал о том, что Трамп летом 2019 года говорил ему о желании продолжить блокировку военной помощи Украине до тех пор, пока Киев не передаст ему все материалы, связанные с вероятным противником Трампа на выборах 2020 года Джо Байденом и сторонниками Хиллари Клинтон на Украине.

26 января в Сети появилось видео с ужина Трампа в 2018 году, во время которого он, в частности, рассуждает о ситуации на Украине. По мнению журналистов, на кадрах якобы присутствуют соратники адвоката Трампа Рудольфа Джулиани — украинские олигархи Лев Парнас и Игорь Фруман, которых подозревали в оказании влияния на избирательную кампанию в США.

Осенью прошлого года в США началось расследование для объявления импичмента американскому лидеру. Демократы обвиняют политика в давлении на Украину с целью дискредитации его соперника на президентских выборах 2020 года от демократов Джо Байдена.