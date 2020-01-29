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Историк назвала слова Кравчука о Сталине и Гитлере маргинальными

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Фото: РИА Новости/Евгений Котенко
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Заявление первого президента Украины Леонида Кравчука о якобы имевшей место встрече Иосифa Сталинa с Адольфом Гитлером во Львове является маргинальным и объясняется желанием политика напомнить о себе. Такого мнения придерживается глава Фонда изучения исторической перспективы доктор исторических наук Наталия Нарочницкая.

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Накануне, 28 января, в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Кравчук заявил, что советский лидер Иосиф Сталин и глава фашистской Германии Адольф Гитлер встречались во Львове перед началом Второй мировой войны и тому есть документальное подтверждение. Этим он попытался объяснить слова президента Украины Владимира Зеленского, возложившего вину за начало войны в том числе на СССР.

«Очень жаль, что такое лицо, как Кравчук, делает такие недостойные залихватские утверждения. Возможно, ему хочется привлекать к себе внимание, чтобы он не был забыт. Но он сейчас опустился до такого маргинального заявления», — цитирует Нарочницкую «РИА Новости».

Историк подчеркнула, что жизнь Сталина изучалась отечественными и мировыми экспертами «по дням и по часам», но гипотеза о его встрече с Гитлером при таких обстоятельствах ни разу не высказывалась. Нарочницкая заверила, что подобных переговоров быть не могло.

Председатель президиума общественной организации «Офицеры России» генерал-майор Сергей Липовой уличил Кравчука в невежестве и незнании истории. По его словам, после распада СССР «подобные мифы стали появляться как грибы», но были опровергнуты историками. Липовой призвал российскую и международную общественность осуждать подобные заявления, как и попытки приравнять Советский Союз к гитлеровской Германии.

Примечательно, что и сам Кравчук позднее признал, что какие-либо документы в подтверждение собственных слов ему неизвестны, а о встрече он прочитал в СМИ, «вот и передал».

«Я не видел лично архивного документа, который подтверждает это. <…> Я не занимался глубоко этим вопросом, не изучал его, я передал то, что пишет пресса», — сказал он в эфире «Радио КП», добавив, что за правдивость собственного утверждения не ручается.

В последнее время в Киеве всё чаще делают резонансные заявления об исторических событиях, упрекая Москву в «неверном» видении истории. Так, замглавы МИД страны Василий Бондар обвинил Москву в краже «истории Украины — Руси» и приписывании себе «чужих побед». Лидер националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок призвал потребовать от России выплат за Вторую мировую, «оккупацию в прошлом веке» и якобы причитающиеся Киеву части Алмазного фонда. Зеленский же 27 января заявил, что ко Второй мировой войне привел «сговор тоталитарных режимов».

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