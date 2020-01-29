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Посольство США признало ошибку в сообщении об освобождении Освенцима

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Фото: Global Look Press/ZB/Daniel Schäfer
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Американское посольство в Дании признало ошибку в сообщении о том, что нацистский лагерь Освенцим (Аушвиц) был якобы освобожден армией США. Об этом дипмиссия написала в среду, 29 января, в Twitter.

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«Разумеется, он был освобожден советскими войсками. Мы признаем важный вклад всех союзнических войск во время Второй мировой войны и помним о шести миллионах евреев, которые погибли во время холокоста», — говорится в сообщении.

Ранее 27 января в Международный день памяти жертв холокоста посольство США в Дании написало, что 75 лет назад американские солдаты освободили Освенцим. Посольство России в Соединенных Штатах назвало это «бесстыдным переписыванием истории».

Кроме того, освобождение концлагеря армии США в своем Twitter приписал немецкий журнал Der Spiegel. На пост обратили внимание немецкоговорящие пользователи Сети. После этого журнал принес извинения «за чрезвычайно неловкую ошибку», отметив, что критику в свой адрес воспринимает как «справедливое наказание».

27 января 1945 года войска 1-го Украинского фронта под командованием маршала Ивана Конева освободили узников концентрационного лагеря «Аушвиц-Биркенау» в польском Освенциме. С 2005 года к этой дате приурочен Международный день памяти жертв холокоста. В 1941–1945 годах в лагере погибли около 1,4 млн человек.

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