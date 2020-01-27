Свечи зажгли в Еврейском центре толерантности в День памяти жертв холокоста

Церемония зажжения свечей прошла в Еврейском музее и центре толерантности в Москве в День памяти жертв холокоста. Об этом сообщило агентство «РИА Новости» в понедельник, 27 января.

«Мы собрались, чтобы почтить память тех, кто погиб во время войны, холокоста, отдать дань памяти тем, кто, рискуя своей жизнью, спас евреев в те страшные годы, и поблагодарить солдат, которые освободили Европу от нацизма и спасли наш народ от уничтожения», — приводит агентство слова главного раввина России Берла Лазара.

Лазар отметил, что главная задача тех, кто сочувствует жертвам трагедии холокоста, — сделать всё, чтобы этот ужас никогда не повторялся.

Председатель попечительского совета Еврейского музея и центра толерантности Виктор Вексельберг напомнил, что для многих холокост — не просто дата в истории, но и личная трагедия: «17 членов моей семьи были в один день уничтожены: похоронены в братской могиле, вернее просто были сброшены в нее вместе с 12 тысячами таких же невинно замученных жертв. Это была треть населения небольшого западноукраинского города».

Накануне, 26 января, в день 75-летия освобождения нацистского концлагеря в Освенциме Красной армией, на мемориале жертвам холокоста в Берлине зажгли 75 свечей. 27 января в немецкой столице запланирован концерт в Берлинской государственной опере. Его посетят канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр Польши Мутеуш Моравецкий.

23 января президент России Владимир Путин, выступая на Всемирном форуме памяти холокоста, назвал геноцид евреев глубокой раной и трагедией, память о которой сохранится навсегда. По его словам, преступления нацистов против евреев являются одной из самых черных и позорных страниц мировой истории.