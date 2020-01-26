Глава МИД ФРГ призвал Евросоюз криминализировать отрицание холокоста

Германия намерена добиваться криминализации отрицания холокоста в странах Евросоюза. Об этом заявил немецкий министр иностранных дел Хайко Маас в своей статье для издания Der Spiegel, которая была опубликована 26 января.

«Мы работаем над тем, чтобы все государства – члены ЕС наконец признали преступлением отрицание холокоста, как они и обещали», — подчеркнул глава немецкой дипломатии.

В 2020 году Германия начнет председательствовать в Совете ЕС, Совете Европы и Международном альянсе памяти жертв холокоста. По словам Мааса, Берлин вынесет борьбу с антисемитизмом на первое место во всех трех этих институтах.

По его мнению, меры должны включать в себя уголовное преследование нарушителей, лучшую защиту еврейских учреждений, а также борьбу с антисемитизмом посредством образования и интеграции.

Для этого необходимо, чтобы каждая страна – участница альянса представила своего уполномоченного по борьбе с антисемитизмом, считает Маас.

Кроме того, согласно сообщению «Газеты.ру», министр призвал усилить противодействие дезинформации и распространению ксенофобии в Сети.

23 января президент России Владимир Путин, выступая на Всемирном форуме памяти холокоста, назвал геноцид евреев глубокой раной и трагедией, память о которой сохранится навсегда. По его словам, преступления нацистов против евреев являются одной из самых черных и позорных страниц мировой истории.