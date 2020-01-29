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В 2019 году в Москве родилось свыше 137 тыс. детей

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Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru/Денис Гришкин
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В Москве в 2019 году родилось больше 137 тыс. детей. Об этом 29 января сообщается на сайте мэра столицы.

Всего в прошлом году в столичных загсах зарегистрировали 137 355 актов о рождении, что на 3,5 тыс. малышей больше, чем в 2018-м. 70 672 из них — мальчики, 66 683 — девочки, пишет «Москва 24».

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Большинство детей родились в июле и августе — свыше 13 тыс. младенцев. Среди зарегистрированных детей есть двойни (1834), тройни (25) и две четверни. В мэрии отметили, что возраст 60% родителей новорoжденных — от 25 до 34 лет, почти 30% мам и пап — старше 35 лет.

Как отметила заммэра Москвы Анастасия Ракова, в городе «изменилась система родовспоможения»: женские консультации стали подразделениями роддомов и многопрофильных больниц, врачи этих медучреждений могут вместе вести пациентку на протяжении всей беременности.

«Таким образом, в столице появилась акушерская сеть, где беременные получают помощь кардиологов, гематологов, эндокринологов и других врачей», — заключила Ракова.

Как отмечает «Федеральное агентство новостей», роженицы получают наборы «Наше сокровище», в котором собраны все необходимые для младенца предметы ухода и вещи.

22 января в пресс-службе столичных загсов назвали самые популярные имена новорожденных в Москве в 2019 году. Чаще всего младенцев называли именами Александр и София.

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