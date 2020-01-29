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Системный учет домашних животных предложили ввести в Биробиджане

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Мэр Биробиджана Александр Головатый предложил организовать в городе системный учет домашних животных. По его мнению, местные жители должны брать на себя ответственность за питомцев.

По словам главы города, в последнее время участились сообщения от зоозащитников по поводу беспечного обращения биробиджанцев с животными. Питомцев выбрасывают на улицы, и они умирают от голода. На своей странице в Instagram Головатый отметил, что для решения проблемы необходимо вести учет домашних животных, а также актуализировать правила содержания питомцев. Об этом пишет ИА EAOMedia.

Мэр указал, что власти должны организовать регистрацию домашних животных. Такая мера позволит повысить ответственность жителей Биробиджана за содержание своих питомцев. Также Головатый сообщил, что в администрации пока нет человека, который может заняться данным направлением, поэтому предложил подписчикам обращаться к нему с предложениями.

Ранее сообщалось, что в Сочи построят парковые вольеры для бездомных животных. Содержание в тематическом парке будет более комфортным для собак и позволит горожанам знакомиться с будущими питомцами.

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