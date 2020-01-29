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В МВД предложили обязать иностранцев предоставлять медсправки при въезде в РФ

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Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
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МВД планирует обязать всех иностранных граждан проходить дактилоскопию и предоставлять медицинские справки при въезде в Россию. Об этом в среду, 29 января, заявила журналистам начальник Главного управления по вопросам миграции ведомства Валентина Казакова.

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«Конечно, мы понимаем, что для безопасности страны необходимо, чтобы все иностранные граждане, приезжающие в Россию, во-первых, были дактилоскопированы, во-вторых, предоставляли медицинские справки, потому что распространение заболеваний сегодня очень актуально», — приводит ее слова ТАСС.

Казакова добавила, что одна из задач миграционной службы — добиться того, чтобы каждый гражданин другого государства, приезжающий в Россию для работы, проходил медкомиссии для получения справок об отсутствии опасных заболеваний. По ее словам, миграционное управление ведомства готовит соответствующие изменения в законодательстве.

На данный момент предоставление медицинских справок и прохождение медосмотра обязательно для трудовых мигрантов, желающих получить вид на жительство и гражданство России.

О планах МВД ввести обязательную дактилоскопию и фотографирование для иностранцев, въезжающих в страну более чем на месяц, стало известно в 2017 году.

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