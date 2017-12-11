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МВД планирует брать отпечатки пальцев у иностранцев при въезде в РФ

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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МВД планирует ввести с 1 июля 2019 года обязательную дактилоскопию и фотографирование для иностранных граждан, которым для въезда в Россию не нужна виза, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.

Уточняется, что мера предусмотрена для лиц, въезжающих в РФ более чем на месяц. Инициатива МВД направлена на обеспечение надлежащего контроля за временным пребыванием иностранцев и выявления тех из них, для кого установлены ограничения въезда в страну.

На данный момент соответствующий законопроект находится в разработке.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Европарламент отменит штампы в паспорте при пересечении границы.

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