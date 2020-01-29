Прямой эфир
Сюжет:

Генконсульство РФ в Гуанчжоу сообщило о готовящейся эвакуации россиян из Хубэя

0
Фото: Global Look Press/Carlo Cozzoli
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Посольство России в КНР совместно с китайскими властями прорабатывает вопрос эвакуации граждан РФ из провинции Хубэй. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду, 29 января, на официальной странице Генконсульства России в Гуанчжоу «ВКонтакте».

Кто убьет коронавирус: найдена молекула для точечного лекарства против 2019-nCoV
Открытие было совершено еще в 2014 году, но создание препарата отложили по финансовым соображениям

«В настоящее время посольство России в КНР прорабатывает с китайскими властями вопросы эвакуации лишь граждан, находящихся в эпицентре эпидемии в провинции Хубэй (в основном это город Ухань)», — сообщили в консульстве.

В представительстве подчеркнули, что нахождение в этом регионе представляет угрозу для жизни и здоровья, а самостоятельный выезд оттуда невозможен из-за введенного карантина.

Первая вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса, была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах Китая, включая Пекин и Шанхай.

Сейчас случаи заражения зафиксированы в ОАЭ, Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде.

По последним данным, число жертв пневмонии, вызванной коронавирусом, возросло до 132. Всего заражены 3554 человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Грузия приостановила воздушное сообщение с Китаем из-за коронавируса
Роспотребнадзор начал проверять всех вернувшихся из Китая на коронавирус

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020