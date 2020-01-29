Генконсульство РФ в Гуанчжоу сообщило о готовящейся эвакуации россиян из Хубэя

Посольство России в КНР совместно с китайскими властями прорабатывает вопрос эвакуации граждан РФ из провинции Хубэй. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду, 29 января, на официальной странице Генконсульства России в Гуанчжоу «ВКонтакте».

«В настоящее время посольство России в КНР прорабатывает с китайскими властями вопросы эвакуации лишь граждан, находящихся в эпицентре эпидемии в провинции Хубэй (в основном это город Ухань)», — сообщили в консульстве.

В представительстве подчеркнули, что нахождение в этом регионе представляет угрозу для жизни и здоровья, а самостоятельный выезд оттуда невозможен из-за введенного карантина.

Первая вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса, была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах Китая, включая Пекин и Шанхай.

Сейчас случаи заражения зафиксированы в ОАЭ, Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде.

По последним данным, число жертв пневмонии, вызванной коронавирусом, возросло до 132. Всего заражены 3554 человека.