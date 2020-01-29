Бывший боевик рассказал о подготовке новой провокации «Белых касок»

Бывший боевик из запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» Абу Хамза рассказал о подготовке новой провокации организации «Белые каски» в Сирии. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По его словам, он занимался охраной складов в Кафер-Хамре. Мужчина отметил, что якобы не знал, что именно хранилось на складе, однако некоторое время назад на микроавтобусе приехали люди, которые загрузили в машину коробки с серыми емкостями и частями снарядов, а также съемочное оборудование.

Сирийские военные уверены, что речь идет о подготовке очередной провокации, предположительно, с использованием химического оружия. Абу Хамза сбежал из-за опасений за свою жизнь, так как стал нежелательным свидетелем. Армия Сирии готова к любому развитию событий и при необходимости готова отразить все возможные атаки.

В апреле 2018 года в организации «Белые каски» заявили, что в сирийском городе Дума было применено химоружие. Страны Запада сочли это доказательством вины официального Дамаска и нанесли массированный ракетный удар по военным объектам правительства.

Президент РФ Владимир Путин назвал атаку агрессией против суверенного государства. Москва отметила, что ни эксперты, ни местные жители не зафиксировали применение химоружия.

Россия вскоре доказала факт постановки, а в феврале 2019 года инсценировку химатаки подтвердил продюсер Би-би-си Риам Далати. В город Дума была направлена миссия ОЗХО, которая в марте 2019 года представила доклад о вероятном применении «токсического химического вещества», сброшенного с воздуха.