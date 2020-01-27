СМИ сообщили о готовящейся инсценировке химатаки под Алеппо

Турецкие наемники готовят инсценировку химической атаки под Алеппо в Сирии, передает агентство SANA 27 января.

По информации агентства, наемники готовят «нападение» на мирное население на западе Алеппо с использованием химических отравляющих веществ. Предполагается, что провокация будет использована на международной арене.

В апреле 2018 года в организации «Белые каски» заявили, что в сирийском городе Дума было применено химоружие. Страны Запада сочли это доказательством вины официального Дамаска и нанесли массированный ракетный удар по военным объектам правительства.

Президент РФ Владимир Путин назвал атаку агрессией против суверенного государства. Москва отметила, что ни эксперты, ни местные жители не зафиксировали применение химоружия.

Россия вскоре доказала факт постановки, а в феврале 2019 года инсценировку химатаки подтвердил продюсер Би-би-си Риам Далати. В город Дума была направлена миссия ОЗХО, которая в марте 2019 года представила доклад о вероятном применении «токсического химического вещества», сброшенного с воздуха.