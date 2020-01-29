Петров мост: что изменит приход Толстого на пост вице-спикера ПАСЕ

Глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой, несмотря на протесты со стороны украинской группы, получил пост вице-спикера ассамблеи. Он станет одним из двух десятков заместителей председателя. В Москве уверены: место в руководстве ПАСЕ позволит укрепить позиции делегации РФ, повысив ее авторитет. При этом под сомнением до сих пор находятся полномочия российской группы парламентариев — их в первый же день зимней сессии оспорили три десятка депутатов ПАСЕ. Голосование по этому вопросу должно пройти 29 января. Тогда же делегаты обсудят порядок реагирования на нарушения устава. По словам собеседников «Известий» в организации, каким бы ни был исход дискуссий, российские парламентарии блокировать проект механизма в ПАСЕ не будут и пропустят его дальше в Комитет министров (КМСЕ).

Устойчивое возвращение

Второй день зимней сессии ПАСЕ обещал быть насыщенным. В повестке фигурировали доклад о функционировании демократических институтов в Польше, вопросы свободы и безопасности журналистов в Европе и выступление президента Грузии Саломе Зурабишвили. В ближайшие полгода ее страна будет председательствовать в Совете Европы. В мае по линии СЕ в Грузии пройдет встреча Комитета министров. Возникал вопрос, поедет ли туда российская делегация во главе с министром иностранных дел (визитов такого уровня из Москвы в Тбилиси не было с 2008 года). Выступая в ПАСЕ, Саломе Зурабишвили внесла в этот вопрос ясность: Грузия российскую делегацию принять готова.

Начало сезона в ассамблее обозначило ряд перестановок: сроком на два года депутаты выбрали нового председателя — им стал бельгиец Хендрик Дамс. Следом зашла речь о голосовании по его заместителям — их должно быть 20. Ежегодно в начале сессии национальные делегации предлагают на эти посты своих кандидатов.

На этот раз 18 кандидатур были утверждены автоматически, одна осталась вакантна для бельгийского представителя, а еще одна, зафиксированная за Россией, оказалась под вопросом. В начале заседаний член украинской делегации Мария Мезенцева выступила против назначения на это место Петра Толстого. Его кандидатуру поставили на тайное голосование. По итогам второго тура место вице-председателя всё же отошло к главе российской делегации: из 252 парламентариев за проголосовали 132 члена ПАСЕ, против — 117, три бюллетеня признали недействительными.

— Назначение Петра Толстого — это замечательный вариант. Давно в руководящих структурах не было российского представителя, — заявил «Известиям» замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. — Авторитет делегации, чей представитель занимает должность в руководящих органах ПАСЕ, значительно повышается. И как ни препятствовали этому назначению наши «друзья» с Украины и из прибалтийских стран, Россия всё же смогла это место получить.

Члены делегации Украины прокомментировать российско-украинские столкновения в ПАСЕ отказались, сославшись на политизированность вопроса. Однако свою оценку дали в группе молдавских парламентариев.

— Депутаты молдавского парламента принимали участие в летней сессии ПАСЕ, когда вносились поправки, которые позволили делегации РФ вернуться на заседание. Позиция нашей делегации простая: ПАСЕ существует как площадка для диалога, где все участники могу высказывать свое мнение и слышать друг друга. В противном случае, ассамблея рискует превратиться в клуб по интересам, — сказал «Известиям» глава делегации, вице-спикер парламента Молдавии Влад Батрынча.

По его словам, до недавнего времени назначение вице-председателя было чисто технической процедурой, а выдвижение кандидата — внутренним делом делегации.

Недоуполномоченные

Если ситуация вокруг российского вице-председательства разрешилась в пользу РФ, то полномочия ее делегации до сих пор остаются под вопросом (соответствующую инициативу 27 января выдвинули депутаты Латвии и Литвы). Казалось бы, этот вопрос закрыли еще летом, когда после майского решения КМСЕ российские парламентарии вернулись в ПАСЕ с полностью восстановленными правами.

— Действительно, вопрос был закрыт, но, по процедурам организации, в начале новой сессии каждая страна заново представляет список своих делегаций. Правила позволяют это делать примерно раз в год, — пояснил «Известиям» вице-председатель делегации РФ в ПАСЕ, сенатор Сергей Кисляк. — Помимо вызова российской стороне, который можно было предсказать, мы увидели огромное количество вызовов другим делегациям по иным причинам (Полномочия делегаций из Португалии, Сан-Марино и Швейцарии были оспорены из-за гендерного дисбаланса — мало женщин, делегаций из Испании, Молдавии и Польши — из-за недостаточного разнообразия политических сил. — «Известия»).

Оснований для такого решения в российской группе не видят: как сказал журналистам глава делегации РФ Петр Толстой, ее оппоненты предлагают «осудить Россию за поправки в Конституцию, которые еще не внесены, а только обсуждаются в обществе». Что касается других претензий относительно участия делегатов из Крыма, то они «уже были отвергнуты Венецианской комиссией» Совета Европы, подытожил политик. Останется ли российская делегация в ПАСЕ, станет ясно 29 января: соответствующее голосование пройдет в ассамблее ближе к вечеру. При этом, как подтвердил в беседе с «Известиями» Петр Толстой, мониторинговый комитет рекомендует делегатам подтвердить российские полномочия, что увеличивает шансы на благоприятный для РФ исход.

Таким образом, происходит постепенная реинтеграция РФ в работу ассамблеи. Еще одна из удач нынешней сессии — включение впервые за пять лет российского представителя в уже упомянутый Комитет ПАСЕ по мониторингу. Им стал глава комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

— Функции ПАСЕ свели не только к установлению правил, но и к мониторингу того, как они выполняются. К сожалению, Россия все эти годы подвергалась процедуре мониторинга чаще других. И то, что нас не было в органе, где подводятся его итоги, конечно, несправедливо, — поделился с «Известиям» депутат. — Да и сейчас я включен туда не благодаря тому, что меня выдвинули от российской делегации, а благодаря квоте политической группы «Объединенные европейские левые».

Ключ к решению кризиса

Еще один вопрос, который находится в числе приоритетов текущей повестки, — утверждение трехсторонней процедуры реагирования на серьезные нарушения устава, которая в крайнем случае может быть чревата фактическим исключением страны-нарушителя из организации. Тем не менее, как пояснил «Известиям» источник в российских дипломатических кругах, называть этот механизм санкционным было бы неправильно — приостановка членства в Совете прописана в ст. 8 Устава, цель же обговариваемой процедуры в том, чтобы скоординировать действия ПАСЕ, КМСЕ и Генерального секретаря на этом направлении.

— Данная процедура предполагает, что ПАСЕ получает право инициировать процесс, но не принимать в нем итоговое решение. Оно остается за Комитетом министров, — пояснил собеседник «Известий» в делегации РФ.

По его словам, российские парламентарии представили более десятка поправок. Они касаются таких принципиальных вопросов, как количество голосов, необходимых для запуска процедуры и передачи ее из ПАСЕ в КМСЕ (россияне настаивают на том, чтобы рассмотрение в Комитете министров одобрили не 108 делегатов, а порядка 163-х), и направление в страну высшего руководства организации (Москва предлагает сделать это задачей не руководства СЕ, но их представителей).

Обсуждение и голосование по этой теме запланировано на 29 января. При этом, как пояснили «Известиям» собеседники в российской делегации, даже если проект останется в своем нынешнем виде, Москва его блокировать не станет и согласится, чтобы он перешел дальше на рассмотрение Комитета министров.

— Если члены ПАСЕ зачастую занимаются тем, что своими громкими заявлениями зарабатывают себе политические очки, то в КМСЕ к работе подходят более предметно — там думают о судьбе организации и просчитывают последствия тех или иных радикальных шагов, — отмечает источник «Известий» в делегации.

Тем не менее, существует угроза того, что фундаментальные противоречия вокруг нового механизма могут вызвать новый раскол в организации и вывести ее на очередной виток кризиса, из которого она может уже не выбраться, пояснили собеседники. Однако говорить о таком сценарии пока рано.

Справка «Известий» Кризис в отношениях России и Совета Европы начался в 2014 году, когда после украинских событий и воссоединения Крыма с РФ нашу делегацию лишили права голоса в Парламентской ассамблее. В 2016 году Москва отказалась направлять заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ, а в июне 2017 года приостановила выплату взносов в организацию. Это поставило вопрос о дальнейшем участии РФ в Совете Европы — согласно ст. 9 Устава, при невыплате взносов в течение двух лет Комитет министров имеет право приостановить членство страны-неплательщика. Ситуация разрешилась на летней сессии ПАСЕ в июне 2019 года. Тогда ассамблея одобрила резолюцию, которая позволила восстановить полномочия российской делегации в полном объеме. Вслед за этим Москва выплатила свой долг за 2017–2018 годы в размере €54,6 млн.

Екатерина Постникова, Страсбург