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Председатель Госдумы оценил назначение Толстого на пост вице-спикера ПАСЕ

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Избрание зампредседателя Госдумы Петра Толстого на должность вице-спикера Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) способствует продуктивной дискуссии на этой площадке. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин во вторник, 28 января.

«Избрание Петра Олеговича на пост вице-спикера Парламентской ассамблеи Совета Европы позволит развивать ассамблею как реальную межпарламентскую площадку для конструктивного диалога», — приводит ТАСС слова Володина.

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Он отметил, что Толстой последовательно отстаивает интересы России на международных площадках.

В качестве примера Володин привел участие Толстого в переговорах по восстановлению полномочий российской делегации в ПАСЕ.

Ранее в этот же день Толстой был избран вице-спикером ПАСЕ. За его кандидатуру проголосовали 132 парламентария, против — 117. Еще три бюллетеня были признаны недействительными.

До этого голосования комитет ПАСЕ по мониторингу обязательств поддержал на заседании доклад о полномочиях делегации России, в которых рекомендовано ратифицировать их в полном объеме.

27 января депутаты ассамблеи на открытии зимней сессии оспорили полномочия российской делегации. Инициатором выступил член делегации Литвы Эмануэлис Зингерис. По его словам, в России якобы не соблюдаются решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Россию лишили права голоса, возможности участвовать в миссиях и избираться в руководящие органы ПАСЕ из-за вступления Крыма в состав РФ в 2014 году. После этого Москва перестала направлять заявки на участие в заседаниях, а в 2017 году приостановила внесение членских взносов в Совет Европы.

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