Толстой призвал не делить журналистов на хороших и плохих

Разделение журналистов на хороших и плохих не отвечает стандартам демократии. Об этом заявил на пресс-конференции во вторник, 28 января, глава делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) вице-спикер Госдумы Петр Толстой, комментируя ситуацию с российскими журналистами в Европе.

«Каждый журналист имеет право на свое мнение и на свою трактовку событий. Попытки этого разделения, попытки шельмования журналистов, попытки наклеивать ярлыки, говорить о пропагандистах, говорить под соусом мнимой российской угрозы о вмешательстве во внутренние дела стран со стороны журналистов не отвечают ни стандартам демократии Совета Европы, ни тем декларациям, которые мы слышим от наших коллег и географических соседей, недавно начавших учить основы своей государственности», — приводит его слова «РИА Новости».

Вице-спикер Думы добавил, что каждый раз, когда права какого-либо журналиста, который представляет Россию или другую страну, нарушат, российская сторона «будет жестко на это указывать и отстаивать их права в рамках уставной деятельности российской парламентской делегации в Совете Европы».

Он напомнил, что во вторник в ПАСЕ парламентарии обсудят доклад первого заместителя главы комиссии по культуре, науке, образованию и СМИ Джорджа Фолкеса «Угрозы свободе СМИ и безопасности журналистов в Европе». Толстой отметил, что при подготовке доклада он не общался с профессиональным сообществом и не был в России. Доклад, по словам парламентария, составили на основании данных, которые получили «от различных НПО, преследующих свои цели, и неподтвержденной информации из сомнительных источников».

Толстой выразил надежду, что исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский и глава портала Sputnik Эстония Елена Черышева, которые прибыли в Страсбург 28 января для участия в зимней сессии ПАСЕ, «донесут до европейских коллег нашу позицию как относительно доклада Джорджа Фолкеса, так и по ситуации со свободой СМИ на Украине и в странах Прибалтики».

Он добавил, что надеется на то, что в Совете Европы услышат правду о происходящем от непосредственных участников событий — тех, кто на личном опыте столкнулся со «свободой слова» в Европе, поскольку автор доклада «не посчитал нужным серьезно и ответственно подойти к поставленной задаче».

Ранее во вторник Черышева заявила журналистам, что сделает всё возможное на зимней сессии в ПАСЕ, чтобы рассказать о давлении Таллина на журналистов Sputnik Эстония. Она также выразила готовность прокомментировать ситуацию и рассказать подробности произошедшего.

Ранее в январе Вышинский заявил, что возглавляемое им агентство рассчитывает на активность российской делегации в ПАСЕ, которая поможет урегулировать конфликт вокруг Sputnik Эстония.

Зимняя сессия ассамблеи проходит в Страсбурге с 27 по 31 января.

18 декабря 2019 года сотрудники Sputnik в Таллине получили письма из департамента полиции и пограничной охраны Эстонии, в которых ведомства грозились возбудить уголовные дела против журналистов, если до 2020 года они не перестанут работать на «Россию сегодня». С 1 января сотрудники этого издания осуществили это требование. Сайт агентства заработал в чрезвычайном режимe.

Редакция «России сегодня» призвала ООН, ЕС, ОБСЕ и Европарламент среагировать на действия Таллина. Главный редактор «России сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян на эстонском языке призывала президента Эстонии Керсти Кальюлайд не допускать ареста журналистов.

В ОБСЕ попросили Эстонию воздержаться от давления на российских журналистов, поскольку это создает проблему для свободного развития прессы.