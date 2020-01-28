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Глава Sputnik Эстония анонсировала тему своего выступления в ПАСЕ

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Фото: Global Look Press/Council of Europe Parliamentary
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Глава Sputnik Эстония Елена Черышева заявила, что сделает всё возможное во время зимней сессии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), чтобы рассказать о давлении Таллина на журналистов агентства. Об этом она сообщила «РИА Новости» во вторник, 28 января.

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«Я буду делать всё возможное и невозможное, чтобы весь мир, все европейские международные правозащитные организации, иные серьезные структуры узнали о том беспределе, который творят власти Эстонии по отношению к российским журналистам. Хочу, чтобы узнали, что в европейской стране, которая позиционирует себя как демократическая, официальные власти, полиция угрожают уголовными делами журналистам только за то, что они работают в МИА «Россия сегодня», — рассказала она агентству.

Также Черышева отметила, что готова подтвердить всё своим присутствием, прокомментировать ситуацию и рассказать подробности произошедшего.

Зимняя сессия ассамблеи проходит в Страсбурге с 27 по 31 января.

Ранее, 23 января, исполнительный директор МИА «Россия сегодня» и член Совета по правам человека (СПЧ) в России Кирилл Вышинский рассказал, что агентство рассчитывает на активность российской делегации в ПАСЕ, которая поможет урегулировать конфликт вокруг Sputnik Эстония.

18 декабря 2019 года сотрудники Sputnik в Эстонии получили письма из департамента полиции и пограничной охраны республики, в которых ведомства грозились возбудить уголовные дела против журналистов, если до 2020 года они не прекратят работать на «Россию сегодня». С 1 января сотрудники эстонского Sputnik осуществили это требование из-за давления Таллина, а сайт агентства заработал в чрезвычайном режимe.

Редакция «России сегодня» призвала международные и европейские организации, среди которых ООН, ЕС, ОБСЕ и Европарламент среагировать на действия Эстонии. Главный редактор «России сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян на эстонском языке призывала президента Эстонии Керсти Кальюлайд не допускать ареста журналистов.

В ОБСЕ попросили Таллин воздержаться от давления на российских журналистов, так как это создает проблему для свободного развития прессы.

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