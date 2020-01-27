Делегация России покинет сессию ПАСЕ в случае ограничения полномочий

Российские делегаты покинут сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая проходит в Страсбурге, если их полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Об этом 27 января пишет «РИА Новости».

«Я надеюсь, что здравомыслящее большинство (членов ПАСЕ. — Ред.) не будет такие решения (ограничение полномочий России. — Ред.) принимать. Но если примут, мы уедем», — заявил Толстой.

Ранее, 27 января, депутаты ПАСЕ на открытии зимней сессии оспорили полномочия российской делегации. Инициатором выступил член делегации Литвы Эмануэлис Зингерис. По его словам, в России якобы не соблюдаются решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Инициативу литовского представителя поддержали по меньшей мере 30 человек из пяти делегаций — необходимый минимум для рассмотрения предложения комитетом по мониторингу. При этом не уточняется, кто именно выступил в поддержку Зингериса.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил надежду на то, что «повторения кризиса во взаимоотношениях Москвы и Страсбурга» не будет вновь допущено, а полномочия делегации России будут в полной мере ратифицированы.

Также в этот день по различным причинам были оспорены полномочия делегаций Испании, Молдавии, Польши, Португалии и Швейцарии.

Россию лишили права голоса, возможности участвовать в миссиях и избираться в руководящие органы ПАСЕ из-за вступления Крыма в состав РФ в 2014 году. После этого Москва перестала направлять заявки на участие в заседаниях, а в 2017 году приостановила внесение членских взносов в Совет Европы.

26 июня 2019 года ассамблея утвердила резолюцию о возвращении полномочий российской делегации, против чего выступили Грузия, Литва, Латвия и Эстония, а Украина отказалась участвовать в сессиях. 16 января 2020 года Верховная рада Украины одобрила возвращение делегации страны к работе в ассамблее, а 27 января полномочия делегации были утверждены.