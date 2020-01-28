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Петр Толстой избран вице-спикером ПАСЕ

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Глава делегации России, зампредседателя Госдумы Петр Толстой избран вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) во втором туре голосования. Об этом во вторник, 28 января, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на итоги голосования.

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За кандидатуру Толстого проголосовали 132 парламентария, против — 117. Еще три бюллетеня были признаны недействительными.

«Господин Толстой получил абсолютное большинство от участвовавших голосов и, таким образом, избирается заместителем председателя от Российской Федерации», — цитирует ведущего ТАСС.

Первый тур голосования состоялся во вторник. Кандидатуру Толстого поддержали большинство участников зимней сессии ПАСЕ, однако набранных голосов не хватило для победы — регламент ассамблеи допускает победу в первом туре лишь при подаче более половины голосов «за» от общего количества делегатов ассамблеи. Сессия ПАСЕ проходит в Страсбурге с 27 по 31 января.

Ранее в этот же день комитет ПАСЕ по мониторингу обязательств поддержал на заседании доклад о полномочиях делегации России, в которых рекомендовано ратифицировать их в полном объеме.

27 января депутаты ассамблеи на открытии зимней сессии оспорили полномочия российской делегации. Инициатором выступил член делегации Литвы Эмануэлис Зингерис. По его словам, в России якобы не соблюдаются решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Инициативу литовского представителя поддержали по меньшей мере 30 человек из пяти делегаций — необходимый минимум для рассмотрения предложения комитетом по мониторингу. При этом не уточняется, кто именно выступил в поддержку Зингериса.

Также в этот день по различным причинам были оспорены полномочия делегаций Испании, Молдавии, Польши, Португалии и Швейцарии.

Россию лишили права голоса, возможности участвовать в миссиях и избираться в руководящие органы ПАСЕ из-за вступления Крыма в состав РФ в 2014 году. После этого Москва перестала направлять заявки на участие в заседаниях, а в 2017 году приостановила внесение членских взносов в Совет Европы.

26 июня 2019 года ассамблея утвердила резолюцию о возвращении полномочий российской делегации, против чего выступили Грузия, Литва, Латвия и Эстония, а Украина отказалась участвовать в сессиях. 16 января 2020 года Верховная рада Украины одобрила возвращение делегации страны к работе в ассамблее, а 27 января полномочия делегации были утверждены.

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