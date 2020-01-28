Петр Толстой избран вице-спикером ПАСЕ

Глава делегации России, зампредседателя Госдумы Петр Толстой избран вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) во втором туре голосования. Об этом во вторник, 28 января, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на итоги голосования.

За кандидатуру Толстого проголосовали 132 парламентария, против — 117. Еще три бюллетеня были признаны недействительными.

«Господин Толстой получил абсолютное большинство от участвовавших голосов и, таким образом, избирается заместителем председателя от Российской Федерации», — цитирует ведущего ТАСС.

Первый тур голосования состоялся во вторник. Кандидатуру Толстого поддержали большинство участников зимней сессии ПАСЕ, однако набранных голосов не хватило для победы — регламент ассамблеи допускает победу в первом туре лишь при подаче более половины голосов «за» от общего количества делегатов ассамблеи. Сессия ПАСЕ проходит в Страсбурге с 27 по 31 января.

Ранее в этот же день комитет ПАСЕ по мониторингу обязательств поддержал на заседании доклад о полномочиях делегации России, в которых рекомендовано ратифицировать их в полном объеме.

27 января депутаты ассамблеи на открытии зимней сессии оспорили полномочия российской делегации. Инициатором выступил член делегации Литвы Эмануэлис Зингерис. По его словам, в России якобы не соблюдаются решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Инициативу литовского представителя поддержали по меньшей мере 30 человек из пяти делегаций — необходимый минимум для рассмотрения предложения комитетом по мониторингу. При этом не уточняется, кто именно выступил в поддержку Зингериса.

Также в этот день по различным причинам были оспорены полномочия делегаций Испании, Молдавии, Польши, Португалии и Швейцарии.

Россию лишили права голоса, возможности участвовать в миссиях и избираться в руководящие органы ПАСЕ из-за вступления Крыма в состав РФ в 2014 году. После этого Москва перестала направлять заявки на участие в заседаниях, а в 2017 году приостановила внесение членских взносов в Совет Европы.

26 июня 2019 года ассамблея утвердила резолюцию о возвращении полномочий российской делегации, против чего выступили Грузия, Литва, Латвия и Эстония, а Украина отказалась участвовать в сессиях. 16 января 2020 года Верховная рада Украины одобрила возвращение делегации страны к работе в ассамблее, а 27 января полномочия делегации были утверждены.