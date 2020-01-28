Бросивший детей в Шереметьево отец сдался следователям

Отец, бросивший детей в аэропорту Шереметьево, сдался следователям. Глава семьи пришел с повинной в отдел СК РФ по Ростовской области. Сейчас его допрашивают. Ранее мама мальчиков объяснила, почему не знала о судьбе сыновей. По ее словам, бывший муж избивал ее и детей. Женщина давно ушла из семьи. Сейчас мальчики находятся в подмосковной больнице под наблюдением врачей