Тренер детской команды «Авангард-Олимпиец» бил подопечных

Тренер «Авангард-Олимпийца» временно отстранен от работы. Об этом сообщил генеральный директор академии Никита Тарасевич. Игоря Николаева обвиняют в жестоком обращении с подопечными. Всё произошло на занятии детской хоккейной команды «Авангард-Олимпиец» в подмосковной Балашихе. Видео с тренировки появилось в интернете. На записи видно, как тренер бьет подопечного клюшкой по голове, другого воспитанника бросает на лед. Сообщается, что в спортивной школе в Балашихе наставник работает около трех месяцев. Сейчас академия проводит проверку.