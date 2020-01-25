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Тренер детской команды «Авангард-Олимпиец» бил подопечных

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Тренер «Авангард-Олимпийца» временно отстранен от работы. Об этом сообщил генеральный директор академии Никита Тарасевич. Игоря Николаева обвиняют в жестоком обращении с подопечными. Всё произошло на занятии детской хоккейной команды «Авангард-Олимпиец» в подмосковной Балашихе. Видео с тренировки появилось в интернете. На записи видно, как тренер бьет подопечного клюшкой по голове, другого воспитанника бросает на лед. Сообщается, что в спортивной школе в Балашихе наставник работает около трех месяцев. Сейчас академия проводит проверку.

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