«Рособоронэкспорт» заключил первый экспортный контракт по вертолетам Ми-38Т

Российская компания «Рособоронэкспорт» заключила первый контракт с иностранным заказчиком на поставку новейших транспортно-десантных вертолетов Ми-38Т. Об этом во вторник, 28 января, сообщили в пресс-службе компании.

Как отмечается в сообщении, за рубеж будут поставлены вертолеты среднего класса Ми-38Т производства Казанского вертолетного завода, входящего в АО «Вертолеты России», пишет ТАСС. Заказчик партии вертолетов не указан.

Летные испытания вертолета Ми-38Т — военной модификации вертолета Ми-38 — начались в ноябре 2018 года на Казанском вертолетном заводе. Машина оснащена новыми отечественными высокоэкономичными двигателями ТВ7-117В и интегрированным цифровым пилотажно-навигационным комплексом с индикацией данных на пяти ЖК-дисплеях.

В конце февраля стало известно, что первый десантный вертолет Ми-38Т будет передан Министерству обороны России летом 2019 года. Договор о поставке двух вертолетов был заключен еще в 2017 году.