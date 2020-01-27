Медведев рассказал о факторе для успешной реализации послания Путина

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев уверен, что для успешного выполнения задач, адресованных президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, необходимо откорректировать региональное законодательство. Об этом сообщает «РИА Новости» в понедельник, 27 января.

«Я об этом говорил, я абсолютно это поддерживаю. Просто потому что это законодательство должно быть в известной степени сквозным, а в чем-то зеркальным и четко работающим. Давайте такую рекомендацию дадим», — сказал Медведев на заседании бюро высшего совета «Единой России».

В частности, на этой встрече присутствовала вице-премьер России Татьяна Голикова.

Она упомянула, что социальные инициативы, анонсируемые президентом, — выплаты материнского капитала, пособия на детей от 3 до 7 лет, программы модернизации первичного медицинского звена и горячего питания в школах — требуют приведения в порядок местных нормативных актов.

15 января в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию Путин предложил внести поправки в Конституцию. В частности, доверить Думе утверждение кандидатуры премьер-министра, вице-премьеров и состава кабмина, назначать руководителей силовых ведомств по итогам консультаций с Совфедом и закрепить приоритет Основного закона перед международными документами в российском правовом пространстве.

Кроме того, Путин предложил закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий и норму о том, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения. Вместе с тем президент озвучил и другие социальные меры поддержки населения: материнский капитал и пособия для детей.