Прямой эфир

Бесплатное горячее питание получат 5,2 млн учеников начальных классов

0
Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бесплатное горячее питание получат около 5,2 млн учащихся начальных классов. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании бюро высшего совета партии «Единая Россия» в понедельник, 27 января.

Бег без барьеров: в школах введут уроки адаптивной физкультуры
В следующем году в учебную программу могут включить занятия с детьми-инвалидами

Голикова подчеркнула, что несмотря на обозначенную цифру в 5,2 млн учеников, число школьников, которым надо будет обеспечить бесплатную еду, будет расти по причине благоприятных по рождаемости лет в России.

По словам вице-премьера, для этого каждый год нужно будет выделять около 53 млрд рублей.

Также Голикова рассказала, что в настоящий момент в России необходимо создать 413 тыс. дополнительных мест в школах. Эта программа потребует 280 млрд рублей.

Помимо этого вице-премьер заявила, что около 838 тыс. учителей получат доплату за классное руководство в размере 5 тыс. рублей. «Это (выплаты. — Ред.) будет введено с 1 сентября 2020 года, то есть с нового учебного года. Годовой объем средств, который мы планируем направить на эти цели, — это 76,3 млрд рублей. На данный момент времени по 2019 году количество классных руководителей, которые будут претендовать на эту выплату, — это 838 тыс. человек», — пояснила вице-премьер.

Ранее, 23 января, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что инициативы президента страны Владимира Путина, которые он предложил во время послания Федеральному собранию, обойдутся суммарно бюджету России в 4,5 трлн рублей до 2024 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин призвал ускорить реализацию послания Федеральному собранию
Голикова заявила о внесении в правительство проекта отраслевых зарплат

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020