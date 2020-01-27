Россия попросила у Белоруссии доказательства ущерба от «грязной нефти»

Россия ожидает от Белоруссии документы, доказывающие ущерб, который нанесен республике от «грязной нефти». Их наличие может стать основой для выплаты компенсации с российской стороны. Об этом заявил посол России Дмитрий Мезенцев 27 января, сообщает «РИА Новости».

«Самое главное, что подход сторон — согласиться с доказательными предложениями белорусской стороны — поддержан и Министерством энергетики, и теми хозяйствующими субъектами, которые являются партнерами белорусских коллег», — отметил дипломат.

Он подчеркнул, что все договоренности уже состоялись.

Ранее, 27 января, глава Государственного таможенного комитета Белоруссии Юрий Сенько сообщил о том, что Белоруссия потеряла треть экспортных пошлин на нефтепродукты в 2019 году из-за налогового маневра и «грязной нефти», поступившей весной в нефтепровод «Дружба». По его словам, в бюджет в прошлом году поступило более 9 млрд белорусских рублей, что на 400 млн меньше, чем годом ранее.

20 января Россия и Белоруссия достигли соглашения о подходах и методике компенсации за загрязнение нефтепровода «Дружба». Об этом сообщили в пресс-службе белорусского правительства, однако подробности не уточнили.

Ухудшение качества нефти в трубопроводе «Дружба» было обнаружено Минском 19 апреля прошлого года. В связи с этим 30 апреля белорусская сторона полностью прекратила прием сырья из России. В тот же день стало известно, что загрязнение было совершено умышленно. Впоследствии сотрудники российских правоохранительных органов раскрыли схему загрязнения нефти в «Дружбе». Фигурантами дела о хищении нефти и загрязнении трубопровода первоначально стали шесть человек, потом их число выросло до 13. Следствие считает, что они организовали преступное сообщество и похитили сырье на сумму не менее 1 млн рублей. Чтобы скрыть хищение, они добавили в узел слива нефти хлорсодержащие соединения.

24 июля 2019 года совет директоров «Транснефти» утвердил максимальный размер компенсаций за загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» — $15 за баррель. Для получения выплат грузоотправители должны были документально подтвердить понесенные убытки.

«Дружба» — крупнейший в мире нефтепровод. Предназначен для транспортировки нефти Волго-Уральской, Западно-Сибирской и Прикаспийской нефтегазоносных провинций в Европу. Он был построен СССР при участии Польши, Чехословакии, Венгрии и Германской Демократической Республики на основе соглашения, подписанного 18 декабря 1959 года его участниками как членами Совета экономической взаимопомощи.