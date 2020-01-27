Прямой эфир

Россия попросила у Белоруссии доказательства ущерба от «грязной нефти»

0
Фото:ТАСС/Николай Никитин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия ожидает от Белоруссии документы, доказывающие ущерб, который нанесен республике от «грязной нефти». Их наличие может стать основой для выплаты компенсации с российской стороны. Об этом заявил посол России Дмитрий Мезенцев 27 января, сообщает «РИА Новости».

Три вопроса на двоих: что тормозит интеграцию России и Белоруссии
Для согласования оставшихся проблем Москве и Минску потребуются новые переговоры

«Самое главное, что подход сторон — согласиться с доказательными предложениями белорусской стороны — поддержан и Министерством энергетики, и теми хозяйствующими субъектами, которые являются партнерами белорусских коллег», — отметил дипломат.

Он подчеркнул, что все договоренности уже состоялись.

Ранее, 27 января, глава Государственного таможенного комитета Белоруссии Юрий Сенько сообщил о том, что Белоруссия потеряла треть экспортных пошлин на нефтепродукты в 2019 году из-за налогового маневра и «грязной нефти», поступившей весной в нефтепровод «Дружба». По его словам, в бюджет в прошлом году поступило более 9 млрд белорусских рублей, что на 400 млн меньше, чем годом ранее.

20 января Россия и Белоруссия достигли соглашения о подходах и методике компенсации за загрязнение нефтепровода «Дружба». Об этом сообщили в пресс-службе белорусского правительства, однако подробности не уточнили.

Ухудшение качества нефти в трубопроводе «Дружба» было обнаружено Минском 19 апреля прошлого года. В связи с этим 30 апреля белорусская сторона полностью прекратила прием сырья из России. В тот же день стало известно, что загрязнение было совершено умышленно. Впоследствии сотрудники российских правоохранительных органов раскрыли схему загрязнения нефти в «Дружбе». Фигурантами дела о хищении нефти и загрязнении трубопровода первоначально стали шесть человек, потом их число выросло до 13. Следствие считает, что они организовали преступное сообщество и похитили сырье на сумму не менее 1 млн рублей. Чтобы скрыть хищение, они добавили в узел слива нефти хлорсодержащие соединения.

24 июля 2019 года совет директоров «Транснефти» утвердил максимальный размер компенсаций за загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» — $15 за баррель. Для получения выплат грузоотправители должны были документально подтвердить понесенные убытки.

«Дружба» — крупнейший в мире нефтепровод. Предназначен для транспортировки нефти Волго-Уральской, Западно-Сибирской и Прикаспийской нефтегазоносных провинций в Европу. Он был построен СССР при участии Польши, Чехословакии, Венгрии и Германской Демократической Республики на основе соглашения, подписанного 18 декабря 1959 года его участниками как членами Совета экономической взаимопомощи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Первая партия нефти из Норвегии поступила на белорусский НПЗ «Нафтан»
Источник сообщил об изменении графика поставок нефти из РФ в Белоруссию

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020