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Адвокат посоветовала передать оставленных в аэропорту детей в приемную семью

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Фото: соцсети
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Детей, которых отец 26 января оставил в аэропорту Шереметьево, стоит передать матери, если она согласится их взять. Если нет, обоих родителей необходимо лишить родительских прав, а детей передать в приемную семью, рассказала «Известиям» адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.

По данным Следственного комитета России, накануне, 26 января, мужчина со своими сыновьями 5 и 8 лет прибыл авиарейсом Хабаровск–Москва в аэропорт Шереметьево, где бросил детей, а сам скрылся. Как пишет РЕН ТВ, 41-летний отец мальчиков Виктор Гаврилов оставил мальчикам свидетельства о рождении и записку с просьбой приютить их, так как, по его словам, из-за финансовых сложностей он не может содержать детей.

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По мнению адвоката, отца нужно привлекать к уголовной ответственности за оставление в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию и лишить родительских прав.

«Отец в сложных материальных обстоятельствах должен был обращаться в соцзащиту с просьбой взять детей в центр реабилитации. Он этого не сделал», — подчеркнула адвокат.

По ее мнению, мальчики получили сильнейшую психологическую травму, от которой еще долго не оправятся. В связи с этим для них будет лучше жить с приемными родителями, чем с биологическими, которые не хотят их растить, заключила Ярмуш.

Ранее 27 января стало известно о том, что следствие возбудило дело в отношении отца по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»). Ему грозит до 1 года лишения свободы.

В свою очередь губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил детей и пообещал найти работу бросившему их отцу.

Уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко заявила, что мать двух мальчиков, брошенных в аэропорту Шереметьево, не знала о планах отца оставить детей, пишет «Интерфакс». По словам Трегубенко, мать не жила в семье и ничего не знала о ситуации в аэропорту.

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