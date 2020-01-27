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Брошенных в Шереметьево детей отправят в Хабаровск

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Двух мальчиков пяти и восьми лет, оставленных отцом в московском аэропорту Шереметьево, планируют отправить в Хабаровск, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Валерия Трегубенко 27 января.

По ее словам, до установления ближайших родственников детей поместят в социальное учреждение. В настоящее время компетентные органы как раз решают вопрос с поиском родни детей, пишет «Интерфакс».

В настоящее время дети помещены в Лобненскую больницу.

26 января стало известно, что прибывший из Хабаровска в Москву мужчина бросил в аэропорту двух своих сыновей и скрылся в неизвестном направлении. По данным правоохранителей, отцом мальчиков является 41-летний житель Комсомольска-на-Амуре Виктор Гаврилов.

При детях он оставил все документы, в том числе копию своего паспорта, их свидетельства о рождении, а также записку с объяснением своего поступка.

По словам мужчины, у него возникли серьезные финансовые проблемы, и он не может содержать детей. Виктор просил временно разместить детей в приюте.

Как сообщает РЕН ТВ, в 2016 году от мужчины ушла жена Ольга. Она якобы отвела детей в садик, а затем скрылась. В городе даже были организованы ее поиски. Местонахождение женщины неизвестно.

Поисками отца детей сейчас заняты правоохранители.

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