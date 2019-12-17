Попал по-крупному: жителя Омска судят за пытки пасынка гречкой

В Омске прошло первое судебное заседание по делу родителей, истязавших ребенка при помощи гречки. Мать восьмилетнего мальчика и ее сожитель частично признали вину, но отказались признавать пытками многочасовые экзекуции над ребенком. В течение месяца мальчик проводил по несколько часов, стоя на гречневой крупе. Когда ребенка увезли на «скорой», его колени представляли собой кровавое месиво, а крупа частично вросла в мягкие ткани. Что толкает родителей на подобную жестокость и почему телесные наказания для детей остаются условно допустимыми — разбирались «Известия».

Метод отчима

Жуткие кадры, на которых видны колени ребенка с ранами, заполненными гречневой крупой, облетели Сеть сразу после того, как стало известно о задержании одного из родителей. Отчим мальчика 35-летний Сергей Краснов практиковал такую систему наказаний за малейшую провинность. Стоило школьнику позже обычного вернуться со школы или с прогулки — его заставляли стоять коленями на гречке в течение нескольких часов. Второкласснику нужно было стоять ровно и не опираться на стену, если же ребенок наклонялся, отчим его избивал.

Иногда ребенок проводил так полночи, в то время как его взрослые оставляли камеру, чтобы записывать всё происходящее, а сами уходили спать. Пытки над мальчиком проводились по меньшей мере шесть раз за месяц: именно столько видеороликов нашли в телефоне у отчима. Незадолго до задержания мужчины ребенку удалось убежать к соседям. Увидев его травмы, они немедленно вызвали «скорую» и полицию.

Омск_1 Мальчику понадобилась операция по удалению вросшей в кожу гречки Фото: vk.com/Инцидент Барнаул

У мальчика диагностировали истощение, врачи пришли к выводу, что его не кормили около четырех дней. Ребенок провел месяц в больнице, за это время медики провели хирургическую операцию по удалению крупы из его коленей. Медсестра, осматривавшая второклассника, позднее стала свидетельницей по уголовному делу. Она рассказала, что никогда до этого не сталкивалась с подобными методами наказания. По ее словам, у ребенка были обнаружены нагноения и это говорит о том, что к медикам обратились спустя несколько суток после наказания. Когда ребенок попал в больницу, он интересовался у врачей, заберут ли его после этого в «нормальную семью». Но после выписки из больницы ребенка вернули матери. В настоящий момент она находится под подпиской о невыезде.

Женщина не возражала против мер наказания, которые применял ее сожитель. Она уточнила, что сперва решила опробовать этот метод на себе и убедилась, что это «не больно».

«Нам показался эффективным такой способ: гречку насыпают в пакет, и наказанный становится на него коленями. Я проверила на себе, поставила эксперимент: постояла — мне было не больно. Поэтому и разрешила применить это наказание», — рассказала Алина Юмашева.

В отношении отчима возбудили уголовное дело по статьям «Истязание», «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Матери мальчика вменяется неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Ребенок остается с матерью, так как вопрос о ее лишении родительских прав пока не поднимался. Семью считают благополучной, отчим с садистскими наклонностями является IT-предпринимателем и владельцем собственного бизнеса. Кровных детей у 35-летнего Казакова нет. Он заявил, что из-за отсутствия собственного опыта воспитания детей решил посмотреть способы наказания в интернете.

Омск_5 Кадр видеозаписи наказания мальчика, сделанной отчимом Сергеем Красновым Фото: РЕН ТВ

В Следственном управлении СКР по Омской области заявили, что сейчас мальчик не хочет, чтобы его забирали от матери. Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова вмешалась в ситуацию и поручила проверить деятельность органов опеки, вернувших ребенка в семью.

— Мы обратились в региональную прокуратуру для проверки действий органов опеки, в том числе обоснованности передачи ребенка матери. Также в ближайшее время региональный уполномоченный по правам ребенка посетит образовательное учреждение, в котором учится мальчик, пообщается с ним и с педагогами, позже запланирована встреча с мамой. Всё это нам позволит сделать выводы для принятия дальнейших решений. Мы эту ситуацию не отпустим до полного ее разрешения, пока не будем убеждены, что ребенок в безопасности и все действия — в его интересах, — заявила детский омбудсмен.

В кругу насилия

Статья 117 УК РФ «Истязания» предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы. При этом для целей уголовного наказания не имеет значение, совершается ли преступление в отношении своего ребенка или чужого, является ли преступник отцом или отчимом , пояснил «Известиям» ведущий юрист Европейской юридической службы Олег Черкасов. По его словам, произошедшее с мальчиком имеет все основания стать поводом для лишения матери родительских прав.

— Факт совершения указанного преступления должен быть подтвержден вступившим в законную силу обвинительным приговором суда либо постановлением (определением) суда или постановлением органа предварительного расследования о прекращении уголовного дела по нереабилитирующему основанию. Таким образом, вопрос о лишении родительских прав должен быть отложен до вступления в силу приговора и применения насилия. В то же время при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью орган опеки и попечительства вправе немедленно отобрать ребенка у родителей , — отметил юрист.

В настоящий момент в 29 государствах мира полностью запрещены телесные наказания детей. Одними из последних поправки, запрещающие истязать детей, приняли в Южном Судане, Боливии, Парагвае и Бенине . Совет Европы и ООН добиваются того, чтобы телесные наказания детей были запрещены полностью, в России эта дискуссия натыкается на споры о ювенальной юстиции.

Омск_2 Отчим мальчика Сергей Краснов Фото: соцсети

Опрос, проведенный в 2017 году «Левада-центром» показал, что за четыре года число взрослых, считающих допустимым физическое наказание детей, снизилось на 13%. Свое одобрение подобной воспитательной мере выразила треть опрошенных. При этом за четыре года возросло число родителей, которые считают себя вправе просматривать личную переписку детей.

Исследователи отмечают, что, несмотря на достаточно широкое одобрение телесных наказаний в семье, эти действия имеют отложенный негативный эффект и в будущем дети совершают насилие в отношении своих супругов или детей, злоупотребляют алкоголем и склонны к депрессии. Социолог Александра Лысова в научной работе «Телесное наказание детей и насилие в супружеских отношениях россиян» проанализировала анкеты почти 1,2 тыс. россиян, которые состояли в близких отношениях или браке с другим человеком. Свыше половины опрошенных респондентов рассказали, что прибегали к физическому наказанию ради воспитания.

« Среди форм телесного наказания наиболее частыми были шлепки, подзатыльники и пощечины (35%), хватание и трясение ребенка для привлечения внимания (33%), а также применение палки, ремня и других предметов (14%). Частота применения предметов с целью наказания составила в среднем один раз в два месяца, однако встречались такие родители в выборке, которые наказывали детей ремнем до одного раза в неделю! Интересно отметить, что родители в этом исследовании понимали негативные эффекты телесного наказания, однако в силу разных причин продолжали применять его к своим детям», — говорится в исследовании социолога.

Омск_3 Мать мальчика в зале суда Фото: РЕН ТВ

Среди опрошенных людей чаще применяли насилие внутри семьи те, кто сталкивался с ним в детстве. По данным исследователей, 58,4% людей подвергались телесному наказанию в семье в возрасте до 12 лет. Причем мужчины заявляли о том, что их «воспитывали» с применением физической силы несколько чаще, чем женщины: 63,6% мужчин против 53,5% женщин. Ученые обнаружили прямую корреляцию между детским опытом телесного наказания и совершением насилия во взрослом возрасте.

«Теория социального научения утверждает, что д ети моделируют поведение родителей, усваивают нормы насилия, прежде всего представление об отсутствии грани между любовью самых близких людей и насилием, совершаемым ими чаще всего из любви. С позиции другой теории научения — модели «культурного просачивания» насилия — утверждается мысль о том, что чем чаще в обществе используется насилие для социально-приемлемых целей, например для воспитания детей, тем с большей вероятностью отдельные индивиды используют насилие в собственных целях », — утверждается в выводах научной работы.

Выбивают дурь

Выбирая подобную модель воспитания, родители ориентируются прежде всего на собственный опыт детско-родительских отношений, считает детский психолог Ольга Рузанова. Физическое воздействие на ребенка может говорить о том, что сам родитель находится в трудной жизненной ситуации .

— Рукоприкладство как метод воспитания характерно для людей с невысоким уровнем интеллектуального развития. Даже имея собственный травматический опыт, люди с высоким интеллектом в состоянии переосмыслить его и взять себя в руки. Если ребенок нежеланный и родитель видит в нем черты нелюбимого бывшего супруга, то это также является усугубляющим фактором , — отмечает детский психолог.

Крайне губительным может оказаться физическое воздействие в дошкольном возрасте, потому что в это время человек не имеет возможности смотреть на ситуацию со стороны. Это, в свою очередь, провоцирует у него комплекс вины.

Омск_4 Отчим мальчика Сергей Краснов в зале суда Фото: РЕН ТВ

— Для детей дошкольного возраста семья — это весь мир. В младших классах у ребенка есть небольшой выход в виде возможности довериться классному руководителю или другому значимому взрослому. В Омске мальчик в восемь лет нашел в себе силы сбежать к соседям: если бы он был чуть младше, то, скорее всего, он бы этого не сделал потому, что не мог бы себе представить, что это ненормально. У подростков реакция на телесные наказания со стороны взрослых вытекает в уходы из дома и непонятные компании, появляются депрессивные моменты, имеющие самые печальные последствия, — добавила Рузанова.

Наказание, которое начинается с легких шлепков, имеет шансы перерасти в серьезные физические увечья, потому что ребенок перестает реагировать и привыкает. Поэтому в следующий раз родители решают применить более ощутимую меру воздействия.

— Если ребенок что-то не понял, это значит, что родитель ему плохо объяснил. Девиантное поведение возникает не на ровном месте. Если родители в раннем возрасте нашли методы воздействия без рукоприкладства, то в будущем они и не понадобятся. Плановые физические или психологические воздействия на ребенка не совсем действенны в таком случае. Существует множество игровых техник, которые более доходчиво объясняют ребенку, что он сделал что-то неправильное. Это позволяет отделить то, что его толкает на поступок и вместе скооперироваться против этого мотива, — отмечает детский психолог.