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Попал по-крупному: жителя Омска судят за пытки пасынка гречкой

Ребенок стоял коленями на крупе до появления чудовищных ран, пока его мать и отчим спали
Фото: Depositphotos
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Попал по-крупному: жителя Омска судят за пытки пасынка гречкой
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2019-12-16 17:18:53
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В Омске прошло первое судебное заседание по делу родителей, истязавших ребенка при помощи гречки. Мать восьмилетнего мальчика и ее сожитель частично признали вину, но отказались признавать пытками многочасовые экзекуции над ребенком. В течение месяца мальчик проводил по несколько часов, стоя на гречневой крупе. Когда ребенка увезли на «скорой», его колени представляли собой кровавое месиво, а крупа частично вросла в мягкие ткани. Что толкает родителей на подобную жестокость и почему телесные наказания для детей остаются условно допустимыми — разбирались «Известия».

Метод отчима

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Жуткие кадры, на которых видны колени ребенка с ранами, заполненными гречневой крупой, облетели Сеть сразу после того, как стало известно о задержании одного из родителей. Отчим мальчика 35-летний Сергей Краснов практиковал такую систему наказаний за малейшую провинность. Стоило школьнику позже обычного вернуться со школы или с прогулки — его заставляли стоять коленями на гречке в течение нескольких часов. Второкласснику нужно было стоять ровно и не опираться на стену, если же ребенок наклонялся, отчим его избивал.

Иногда ребенок проводил так полночи, в то время как его взрослые оставляли камеру, чтобы записывать всё происходящее, а сами уходили спать. Пытки над мальчиком проводились по меньшей мере шесть раз за месяц: именно столько видеороликов нашли в телефоне у отчима. Незадолго до задержания мужчины ребенку удалось убежать к соседям. Увидев его травмы, они немедленно вызвали «скорую» и полицию.

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Мальчику понадобилась операция по удалению вросшей в кожу гречки

Мальчику понадобилась операция по удалению вросшей в кожу гречки

Фото: vk.com/Инцидент Барнаул

У мальчика диагностировали истощение, врачи пришли к выводу, что его не кормили около четырех дней. Ребенок провел месяц в больнице, за это время медики провели хирургическую операцию по удалению крупы из его коленей. Медсестра, осматривавшая второклассника, позднее стала свидетельницей по уголовному делу. Она рассказала, что никогда до этого не сталкивалась с подобными методами наказания. По ее словам, у ребенка были обнаружены нагноения и это говорит о том, что к медикам обратились спустя несколько суток после наказания. Когда ребенок попал в больницу, он интересовался у врачей, заберут ли его после этого в «нормальную семью». Но после выписки из больницы ребенка вернули матери. В настоящий момент она находится под подпиской о невыезде.

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Женщина не возражала против мер наказания, которые применял ее сожитель. Она уточнила, что сперва решила опробовать этот метод на себе и убедилась, что это «не больно».

«Нам показался эффективным такой способ: гречку насыпают в пакет, и наказанный становится на него коленями. Я проверила на себе, поставила эксперимент: постояла — мне было не больно. Поэтому и разрешила применить это наказание», — рассказала Алина Юмашева.

В отношении отчима возбудили уголовное дело по статьям «Истязание», «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Матери мальчика вменяется неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Ребенок остается с матерью, так как вопрос о ее лишении родительских прав пока не поднимался. Семью считают благополучной, отчим с садистскими наклонностями является IT-предпринимателем и владельцем собственного бизнеса. Кровных детей у 35-летнего Казакова нет. Он заявил, что из-за отсутствия собственного опыта воспитания детей решил посмотреть способы наказания в интернете.

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Кадр видеозаписи наказания мальчика, сделанной отчимом Сергеем Красновым

Кадр видеозаписи наказания мальчика, сделанной отчимом Сергеем Красновым

Фото: РЕН ТВ
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В Следственном управлении СКР по Омской области заявили, что сейчас мальчик не хочет, чтобы его забирали от матери. Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова вмешалась в ситуацию и поручила проверить деятельность органов опеки, вернувших ребенка в семью.

— Мы обратились в региональную прокуратуру для проверки действий органов опеки, в том числе обоснованности передачи ребенка матери. Также в ближайшее время региональный уполномоченный по правам ребенка посетит образовательное учреждение, в котором учится мальчик, пообщается с ним и с педагогами, позже запланирована встреча с мамой. Всё это нам позволит сделать выводы для принятия дальнейших решений. Мы эту ситуацию не отпустим до полного ее разрешения, пока не будем убеждены, что ребенок в безопасности и все действия — в его интересах, — заявила детский омбудсмен.

В кругу насилия

Статья 117 УК РФ «Истязания» предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы. При этом для целей уголовного наказания не имеет значение, совершается ли преступление в отношении своего ребенка или чужого, является ли преступник отцом или отчимом, пояснил «Известиям» ведущий юрист Европейской юридической службы Олег Черкасов. По его словам, произошедшее с мальчиком имеет все основания стать поводом для лишения матери родительских прав.

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— Факт совершения указанного преступления должен быть подтвержден вступившим в законную силу обвинительным приговором суда либо постановлением (определением) суда или постановлением органа предварительного расследования о прекращении уголовного дела по нереабилитирующему основанию. Таким образом, вопрос о лишении родительских прав должен быть отложен до вступления в силу приговора и применения насилия. В то же время при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью орган опеки и попечительства вправе немедленно отобрать ребенка у родителей, — отметил юрист.

В настоящий момент в 29 государствах мира полностью запрещены телесные наказания детей. Одними из последних поправки, запрещающие истязать детей, приняли в Южном Судане, Боливии, Парагвае и Бенине. Совет Европы и ООН добиваются того, чтобы телесные наказания детей были запрещены полностью, в России эта дискуссия натыкается на споры о ювенальной юстиции.

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Отчим мальчика Сергей Краснов

Отчим мальчика Сергей Краснов

Фото: соцсети

Опрос, проведенный в 2017 году «Левада-центром» показал, что за четыре года число взрослых, считающих допустимым физическое наказание детей, снизилось на 13%. Свое одобрение подобной воспитательной мере выразила треть опрошенных. При этом за четыре года возросло число родителей, которые считают себя вправе просматривать личную переписку детей.

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Исследователи отмечают, что, несмотря на достаточно широкое одобрение телесных наказаний в семье, эти действия имеют отложенный негативный эффект и в будущем дети совершают насилие в отношении своих супругов или детей, злоупотребляют алкоголем и склонны к депрессии. Социолог Александра Лысова в научной работе «Телесное наказание детей и насилие в супружеских отношениях россиян» проанализировала анкеты почти 1,2 тыс. россиян, которые состояли в близких отношениях или браке с другим человеком. Свыше половины опрошенных респондентов рассказали, что прибегали к физическому наказанию ради воспитания.

«Среди форм телесного наказания наиболее частыми были шлепки, подзатыльники и пощечины (35%), хватание и трясение ребенка для привлечения внимания (33%), а также применение палки, ремня и других предметов (14%). Частота применения предметов с целью наказания составила в среднем один раз в два месяца, однако встречались такие родители в выборке, которые наказывали детей ремнем до одного раза в неделю! Интересно отметить, что родители в этом исследовании понимали негативные эффекты телесного наказания, однако в силу разных причин продолжали применять его к своим детям», — говорится в исследовании социолога.

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Мать мальчика в зале суда

Мать мальчика в зале суда

Фото: РЕН ТВ

Среди опрошенных людей чаще применяли насилие внутри семьи те, кто сталкивался с ним в детстве. По данным исследователей, 58,4% людей подвергались телесному наказанию в семье в возрасте до 12 лет. Причем мужчины заявляли о том, что их «воспитывали» с применением физической силы несколько чаще, чем женщины: 63,6% мужчин против 53,5% женщин. Ученые обнаружили прямую корреляцию между детским опытом телесного наказания и совершением насилия во взрослом возрасте.

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«Теория социального научения утверждает, что дети моделируют поведение родителей, усваивают нормы насилия, прежде всего представление об отсутствии грани между любовью самых близких людей и насилием, совершаемым ими чаще всего из любви. С позиции другой теории научения — модели «культурного просачивания» насилия — утверждается мысль о том, что чем чаще в обществе используется насилие для социально-приемлемых целей, например для воспитания детей, тем с большей вероятностью отдельные индивиды используют насилие в собственных целях», — утверждается в выводах научной работы.

Выбивают дурь

Выбирая подобную модель воспитания, родители ориентируются прежде всего на собственный опыт детско-родительских отношений, считает детский психолог Ольга Рузанова. Физическое воздействие на ребенка может говорить о том, что сам родитель находится в трудной жизненной ситуации.

— Рукоприкладство как метод воспитания характерно для людей с невысоким уровнем интеллектуального развития. Даже имея собственный травматический опыт, люди с высоким интеллектом в состоянии переосмыслить его и взять себя в руки. Если ребенок нежеланный и родитель видит в нем черты нелюбимого бывшего супруга, то это также является усугубляющим фактором, — отмечает детский психолог.

Крайне губительным может оказаться физическое воздействие в дошкольном возрасте, потому что в это время человек не имеет возможности смотреть на ситуацию со стороны. Это, в свою очередь, провоцирует у него комплекс вины.

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Отчим мальчика Сергей Краснов в зале суда

Отчим мальчика Сергей Краснов в зале суда

Фото: РЕН ТВ

— Для детей дошкольного возраста семья — это весь мир. В младших классах у ребенка есть небольшой выход в виде возможности довериться классному руководителю или другому значимому взрослому. В Омске мальчик в восемь лет нашел в себе силы сбежать к соседям: если бы он был чуть младше, то, скорее всего, он бы этого не сделал потому, что не мог бы себе представить, что это ненормально. У подростков реакция на телесные наказания со стороны взрослых вытекает в уходы из дома и непонятные компании, появляются депрессивные моменты, имеющие самые печальные последствия, — добавила Рузанова.

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Наказание, которое начинается с легких шлепков, имеет шансы перерасти в серьезные физические увечья, потому что ребенок перестает реагировать и привыкает. Поэтому в следующий раз родители решают применить более ощутимую меру воздействия.

Если ребенок что-то не понял, это значит, что родитель ему плохо объяснил. Девиантное поведение возникает не на ровном месте. Если родители в раннем возрасте нашли методы воздействия без рукоприкладства, то в будущем они и не понадобятся. Плановые физические или психологические воздействия на ребенка не совсем действенны в таком случае. Существует множество игровых техник, которые более доходчиво объясняют ребенку, что он сделал что-то неправильное. Это позволяет отделить то, что его толкает на поступок и вместе скооперироваться против этого мотива, — отмечает детский психолог.

По ее словам, на практике детей, которые говорят, что подвергаются телесным наказаниям со стороны родителей, становится меньше. Психолог связывает это с тем, что родители стали больше разговаривать с детьми и не стесняются признаться, что у них что-то не получается, а значит, с этим можно работать. К тому же многие пересмотрели свои взгляды на допустимость телесных наказаний из-за того, что ребенок, переживающий насилие, более склонен к суициду.

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