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Губернатор Подмосковья посетил оставленных отцом в Шереметьево детей

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Фото: instagram.com/Андрей Воробьев Губернатор МО (@ andreyvorobiev)
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил в больнице детей, оставленных отцом в аэропорту Шереметьево. Об этом он написал в понедельник, 27 января, в своем Instagram.

«Утром посетил ребят, Владика и Ваню, оставленных в Шереметьево. Вместе позавтракали. Запеканку съели, а клубнику раздали всем ребятам из соседних палат! Настроение отличное. Готовятся к экскурсии в океанариум, потом зайдут ко мне. Ждем папу Виктора, работу ему найдем. Дети его очень любят», — рассказал Воробьев на своей странице в соцсети.

Ранее в этот день сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов нашли мать двух брошенных мальчиков. О планах отца женщина не знала. Оставленных детей временно разместят в детском доме, рассказала уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко.

Как пишет РЕН ТВ, отец мальчиков — 41-летний житель Комсомольска-на-Амуре Виктор Гаврилов. При детях он оставил свидетельства о рождении и записку с просьбой приютить их, так как, по его словам, из-за финансовых сложностей он содержать детей не может.

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