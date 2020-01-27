Стали известны подробности о семье брошенных в Шереметьево детей

Семья двух мальчиков, которых отец оставил в аэропорту Шереметьево, не состояла на учете как неблагополучная. Об этом 27 января рассказали в администрации Комсомольска-на-Амуре.

При этом в 2017 году в отношении матери детей рассматривалось дело о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Причиной стали ожоги, полученные детьми. Мальчики опрокинули на себя чайник, когда мать ходила в магазин. Женщине вынесли предупреждение.

По данным СМИ, мать из семьи ушла, и до настоящего момента дети находились на воспитании отца. Мужчина работал вахтовым методом и несколько раз оставлял ребят в Центре социальной помощи семье и детям, забирая их домой по возвращении.

Дети посещали детский сад и школу.

«Отец 24 января забрал документы из школы на старшего ребенка и пояснил, что уезжает в Москву, якобы там есть жилье и есть возможность найти работу», — цитирует представителя администрации «РИА Новости».

26 января прибывший из Хабаровска в Москву мужчина оставил в аэропорту двух своих сыновей 2014 и 2011 года рождения и скрылся. По данным правоохранителей, отцом мальчиков является 41-летний житель Комсомольска-на-Амуре Виктор Гаврилов.

При детях он оставил все документы, в том числе копию своего паспорта, их свидетельства о рождении, а также записку с объяснением своего поступка. По словам мужчины, из-за финансовых проблем он не может содержать детей. Виктор просил временно разместить детей в приюте.

Как сообщает РЕН ТВ, в 2016 году от мужчины ушла жена Ольга. Она якобы отвела детей в садик, а затем исчезла.

Поисками отца детей сейчас заняты правоохранители. Детей намерены отправить в Хабаровск.