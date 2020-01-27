Возбуждено дело после оставления отцом детей в Шереметьево

Возбуждено уголовное дело после того, как мужчина оставил двух малолетних сыновей в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом в понедельник, 27 января, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Дело расследуется по ст. 125 Уголовного кодекса («Оставление в опасности»). «Следствием установлено, что 26 января текущего года мужчина совместно со своими малолетними детьми 2011 и 2014 года рождения прибыл авиарейсом сообщением Хабаровск–Москва», — сказано в сообщении. По прилету мужчина умышленно оставил детей без присмотра в опасном для жизни и здоровья состоянии. После этого он вылетел в Ростов.

Ранее, в понедельник, сотрудники правоохранительных органов нашли мать двух брошенных мальчиков. О планах отца женщина не знала, отмечает «Газета.ру». Оставленных детей временно разместят в детском доме, рассказала уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко.

Как пишет РЕН ТВ, отцом мальчиков является 41-летний житель Комсомольска-на-Амуре Виктор Гаврилов. При детях он оставил свидетельства о рождении и записку с просьбой приютить их, так как из-за финансовых сложностей он содержать детей не может.