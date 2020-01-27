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Кузнецова анонсировала проверку органов опеки Омской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова направит в Омскую область сотрудников своего аппарата, которые проверят органы и учреждения, ответственные за профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Комплексная проверка, которая завершится 31 января, также коснется детских учреждений региона.

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При проверке будут учитывать резонансный случай нарушения прав восьмилетнего ребенка, стоявшего по указанию матери на коленях на гречке, говорится на сайте омбудсмена в понедельник, 27 января.

«Ситуация в этой семье находится на контроле Анны Кузнецовой и регионального детского омбудсмена», — говорится на сайте уполномоченного при президенте по правам ребенка. Сейчас с мальчиком и его матерью проводятся профилактические мероприятия, организовано психолого-педагогическое сопровождение, специалисты помогают восстановить взаимоотношения в семье и школьном коллективе.

По данным аппарата Кузнецовой, мальчик не испытывает сложностей в освоении программного материала, мать регулярно посещает родительские собрания, интересуется успеваемостью и поведением сына.

Ранее в январе детский омбудсмен направляла обращение прокурору Омской области с целью проведения проверки по вопросу защиты прав несовершеннолетнего, проверки работы региональных органов опеки и попечительства, социальных служб.

В ходе этой проверки установлено, что в 2018 году ребенок украл деньги у сожителя матери и сбежал из дома, но школа из всех полномочий ограничилась только постановкой школьника на внутришкольный учет. Ребенку не оказали социально-психологическую помощь, специалисты не дали надлежащую оценку событиям в семье. Сотрудники школы, где учился мальчик, не обращали внимания на телесные повреждения, непростое психологическое состояние и истощенность ребенка.

Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Гармония», куда в мае 2019 года поместили школьника, не организовал социально-реабилитационную и профилактическую работу с ним.

Прокурор Октябрьского административного округа Омска внес представления директору школы и СРЦН «Гармония», руководителям профильных ведомств, региональному управлению СК России и региональному управления МВД. Также указано на бездействие органа опеки и попечительства Омска по защите прав несовершеннолетнего.

«Прокурорские проверки, анализ случаев из регионов, с которыми мы работали ранее, показывают тревожные сигналы, на которые необходимо реагировать», — заявила Анна Кузнецова.

С апреля по май 2019 года ребенка «в воспитательных целях» ставили коленями на гречку. Отчим мальчика наказывал его за малейшие провинности. Ребенок сидел на гречке от 30 минут до девяти часов. Для убеждения в том, что пасынок не нарушал условия наказания, отчим установил в комнате камеру видеонаблюдения.

В прошлом году мальчика, обратившегося за помощью к соседу, отправили на лечение в больницу, поскольку гречка вросла ему в кожу. Медики провели ребенку операцию под общим наркозом.

16 декабря в суде Омска 27-летняя мать и 35-летний отчим мальчика частично признали вину. В настоящий момент мужчина находится под арестом, женщина — под подпиской о невыезде. 13 января руководство омской школы-интерната отпустило ребенка к матери.

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