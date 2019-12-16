Истязавшие ребенка гречкой родители из Омска частично признали вину

В ходе заседания в суде Омска 27-летняя мать и 35-летний отчим восьмилетнего мальчика частично признали вину в том, что они истязали ребенка и, в частности, ставили на несколько часов коленями на гречку. Об этом сообщило «РИА Новости» в понедельник, 16 декабря.

«Обвиняемые <...> не согласны, что их действия можно квалифицировать как истязания и пытки, а также не согласны с квалифицирующим признаком о том, что преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору», — рассказал источник агентства.

В настоящий момент мужчина находится под арестом, женщина — под подпиской о невыезде. Им вменяется истязание несовершеннолетнего, умышленное причинение среднего вреда здоровью и неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

По данным следствия, насильственные меры применялись «в воспитательных целях» с апреля по май 2019 года. Отчим мальчика наказывал его за малейшие провинности: возвращение домой из школы или с прогулки позже обычного. Время наказания, когда ребенок сидел на гречке, составляло от 30 минут до девяти часов. Для убеждения в том, что пасынок не нарушал условия наказания, отчим установил в комнате камеру видеонаблюдения.

Отмечается, что подобные действия инициировал сожитель женщины, она также знала о том, что он делает с сыном, но никак не вмешивалась в ситуацию. Невыдержавший ребенок сбежал в мае к соседу и рассказал о том, что с ним делают дома. В результате сосед вызвал полицию и скорую помощь.

Мальчика отправили на лечение в больницу, поскольку гречка вросла ему в кожу. Медики провели ребенку операцию под общим наркозом. В настоящий момент его здоровью ничего не угрожает. Мальчик провел три месяца в реабилитационном центре, сейчас он живет с матерью и находится под постоянным наблюдением органов опеки. «Ребенок находится под постоянным контролем, его посещают представители органов опеки и следователи. Мальчик сам говорит, что хочет быть с мамой, для него плохой — отчим», — рассказал собеседник ТАСС.

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