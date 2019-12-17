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Мальчика из Омска временно поместят в интернат после пыток гречкой

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Фото: РИА Новости/Антон Вергун
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В Омске восьмилетнего мальчика, которого родители истязали гречкой, поместят в школу-интернат. Ребенок пробудет там до решения вопроса о возможном лишении родительских прав матери школьника.

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После возбуждения уголовного дела против матери ребенка и ее сожителя, ребенок провел три месяца в реабилитационном центре, после чего его передали матери. Однако семья находилась под постоянным наблюдением органов опеки. Свое решение в учреждении объяснили положительным поведением матери, а также заявлением мальчика о том, что он хочет жить с мамой.

«Мальчик будет помещен в школу-интернат №5. В это время будут пройдены психолого-педагогические экспертизы для выявления степени эмоциональной близости матери и ребенка, чтобы в дальнейшем принять решение, нужно ли лишать мать родительских прав или нет», — сообщил «РИА Новостям» представитель минобразования Омской области во вторник, 17 декабря.

Отмечается, что мать ребенка согласилась с данным решением.

Накануне, 16 декабря, в ходе заседания в суде Омска 27-летняя мать и 35-летний отчим мальчика частично признали вину. В настоящий момент мужчина находится под арестом, женщина — под подпиской о невыезде. Им вменяется истязание несовершеннолетнего, умышленное причинение среднего вреда здоровью и неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

По данным следствия, насильственные меры применялись «в воспитательных целях» с апреля по май 2019 года. Отчим мальчика наказывал его за малейшие провинности: возвращение домой из школы или с прогулки позже обычного. Время наказания, когда ребенок сидел на гречке, составляло от 30 минут до девяти часов. Для убеждения в том, что пасынок не нарушал условия наказания, отчим установил в комнате камеру видеонаблюдения.

Отмечается, что подобные действия инициировал сожитель женщины, она также знала о том, что он делает с сыном, но никак не вмешивалась в ситуацию. Невыдержавший ребенок сбежал в мае к соседу и рассказал о том, что с ним делают дома. В результате сосед вызвал полицию и скорую помощь.

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