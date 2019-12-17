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СК возбудил дело по факту насилия над 13-летней девочкой в Ленобласти

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Фото: пресс-служба СК РФ
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Следственные органы Ленинградской области возбудили уголовное дело по факту изнасилования 13-летней девочки по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ («Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста»). Об этом во вторник, 17 декабря, сообщается на сайте Следственного комитета России.

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По данным следствия, преступления совершались с января 2012 года по сентябрь 2019 года в частном доме, расположенном в деревне Химози Гатчинского района Ленинградской области. В совершении преступления подозревается 46-летний мужчина, потерпевшая — его дочь 2006 года рождения.

В ходе обыска в доме подозреваемого обнаружены и изъяты предметы, а также электронные носители информации, представляющие интерес для следствия.

«Наряду с этим в ходе осмотра места происшествия изъято огнестрельное автоматическое оружие: автоматы, пистолеты, боеприпасы и многое другое», — сказано в сообщении ведомства.

Оружие направлено на экспертизу, возбуждены уголовные дела по факту незаконного оборота оружия и боеприпасов по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 УК РФ и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («Незаконный оборот оружия»).

Следователи СК России допросили подозреваемого по обстоятельствам дела. С участием педагога-психолога допрошены пострадавшая девочка, ее мать и другие члены семьи. Обвинение главе семьи будет предъявлено в ближайшее время, следствие намерено ходатайствовать о его аресте.

Обыск в доме в поселке Химози прошел накануне. Из семьи изъяты и госпитализированы дети. В настоящее время они находятся в состоянии стресса.

В ходе расследования выяснилось, что отец и мать семейства — двоюродные брат и сестра. Соседи отзывались о семье как о дружной.

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