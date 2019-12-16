Эксперт оценил найденный у многодетной семьи в Ленобласти арсенал оружия

Председатель общероссийской общественной организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеев прокомментировал снимки найденного у многодетной семьи в Ленобласти арсенала оружия.

«Там представлены и маленькие автоматики "Кедр", и пистолет Макарова, и последние версии автомата Калашникова... Данный арсенал говорит о противозаконных действиях его владельца», — сказал эксперт РЕН ТВ.

Склад оружия нашли в поселке Химози в Гатчинском районе Ленинградской области в понедельник, 16 декабря. Операция по изъятию арсенала началась примерно в 19:00.

Как передает портал 47news, задержан 45-летний Андрей Бовт. По данным издания, мать восьми детей приходится ему двоюродной сестрой.

Отмечается, что дом был увешан иконами. При этом на территории коттеджа располагается площадка для подготовки спецназа, на которой якобы занимались дети.

В то же время полиция проверяет информацию о том, что одна из девочек подвергалась сексуальному насилию со стороны отца. На место прибыли сотрудники регионального Управления ФСБ.

В ноябре Центр общественных связей ФСБ России показал задержание в республике Дагестан участников так называемой банды «Шараповские» и арсенал изъятого у них оружия и боеприпасов.