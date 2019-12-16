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СМИ сообщили об изъятии оружия у многодетной семьи в Ленобласти

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Фото: 47news/47news.ru
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Силовики изымают оружие из коттеджа, по предварительным данным, многодетной семьи в деревне Химози Гатчинского района Ленинградской области. Об этом сообщает сайт телеканала «78» со ссылкой на источники в экстренных службах.

Отмечается, что из здания, где ведутся следственные действия, выводили детей.

На месте работают сотрудники полиции, ОМОНа, дежурят спасатели. Операция началась примерно в 19:00. Как уточнили порталу 47news в правоохранительных органах, полицейские прибыли к коттеджу по улице Ополченцев-Балтийцев в деревне Химози около 17:00.

В доме нашли арсенал, состоящий в том числе из винтовок и автоматического оружия, бронежилетов с надписью Федеральная служба безопасности (ФСБ). Источник ТАСС в силовых структурах отмечает, что из дома изымают оружие, возможно, выкопанное на местах боев Великой Отечественной войны.

Информация о том, с чем связаны работы оперативных служб, уточняется.

Ранее, 30 ноября, нацполиция Украины сообщила, что в киевском аэропорту Борисполь сотрудники службы безопасности нашли в багаже одного из пассажиров рейса Киев–Хургада предмет, похожий на гранату. О находке они сразу сообщили в полицию.

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