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ФСБ арестовала в Москве пять готовивших теракты боевиков ИГ

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Фото: Depositphotos
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В Москве арестовали пять боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), которые планировали теракты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России в пятницу, 13 декабря.

«Федеральной службой безопасности с МВД в Москве пресечена деятельность членов запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации «Исламское государство», в которую входили два гражданина РФ и три уроженца стран Центральной Азии, намеревавшихся совершить диверсионно-террористические акты», — цитирует агентство сообщение силовиков.

Подозреваемые по решению суда заключены под стражу. У них изъяли средства связи с инструкциями от эмиссаров ИГ. В ходе следственных мероприятий был обнаружен схрон, из которого изъяли автомат Калашникова, пистолет Макарова, боеприпасы и самодельное взрывное устройство.

Возбуждено уголовное дело, ведутся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

10 декабря глава ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников заявил, что в 2019 году спецслужбы ликвидировали девять главарей боевиков и не допустили ни одного теракта на территории России. Всего удалось нейтрализовать 32 бандитов, задержать 41 бандлидера, 241 боевика и 606 пособников.

По данным Бортникова, с начала года в России разоблачили 78 законспирированных террористических ячеек и ликвидировали 83 нелегальные мастерские по производству и переделке оружия.

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