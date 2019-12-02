МВД сообщило о задержании в Дагестане пособников боевиков

В Дагестане задержаны два пособника боевиков. Об этом сообщило региональное управление МВД в понедельник, 2 декабря.

Мужчин задержали в Махачкале 28 ноября, однако известно об этом стало только сейчас, передает «РИА Новости».

46-летнего Джабраила Ибнухаджарова и 29-летнего Магомедгаджи Магомедова подозревают в пособничестве группировке «Вилаят Кавказ», которая является отделением «Исламского государства» (запрещена в России).

В доме Ибнухаджарова при обысках обнаружен арсенал оружия и боеприпасов.

Главарь группировки «Вилаят Кавказ» Рустам Асельдеров нейтрализован в ходе спецоперации в декабре 2016 года.