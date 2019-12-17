Изъятые из семьи под Гатчиной дети госпитализированы в состоянии стресса

Несколько детей из дома в деревне Химози Гатчинского района Ленинградской области, где был обнаружен крупный склад с оружием, госпитализированы. Об этом 17 декабря «Интерфаксу» сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Тамара Литвинова.

По ее словам, в Гатчинской ЦРБ они находятся под присмотром медиков. Дети испытали большой стресс, отметила Литвинова.

Накануне полицейские пришли в трехэтажный коттедж для проведения следственных действий, так как главу семьи, где воспитываются восемь детей, заподозрили в насильственных действиях по отношению к одной из дочерей. Во время проведения обыска на втором этаже дома силовики нашли арсенал оружия.

В ходе расследования выяснилось, что отец и мать семейства — двоюродные брат и сестра. Соседи отзывались о семье как о дружной.