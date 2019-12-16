Кузнецова занялась делом об истязании мальчика родителями в Омске

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова обратилась в прокуратуру Омской области с просьбой проверить деятельность органов опеки, которые вернули ребенка в семью, в которой отчим ставил его на колени на гречку. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена в понедельник, 16 декабря.

«Мы обратились в региональную прокуратуру для проверки действий органов опеки, в том числе обоснованности передачи ребенка матери», — цитирует Кузнецову пресс-служба.

В ближайшее время региональный омбудсмен посетит образовательное учреждение, в котором учится мальчик, пообщается с ним и с педагогами, а позже запланирована встреча с его мамой. В пресс-службе отмечают, что это позволит сделать выводы для принятия дальнейших решений. «Мы эту ситуацию не отпустим до полного ее разрешения, пока не будем убеждены, что ребенок в безопасности и все действия — в его интересах», — отметила уполномоченный по правам ребенка в России.

По данным Кузнецовой, после выписки из больницы по ходатайству органов опеки мальчика поместили в социально-реабилитационный центр, а затем передали матери. Семья находится на патронаже органов системы профилактики. Против матери возбуждены уголовные дела по ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и ст. 117 УК РФ «Истязание». Женщина находится под подпиской о невыезде. Против ее сожителя возбуждено уголовное дело по ст. 117 УК РФ «Истязание». Ранее в понедельник источник «РИА Новости» уточнял, что мужчина находится под арестом.

Также сообщалось, что на заседании в суде Омска 27-летняя мать и 35-летний отчим восьмилетнего мальчика частично признали вину в истязании ребенка и, в частности, в том, что ставили его на несколько часов коленями на гречку. Они не согласны, например, в том, что «их действия можно квалифицировать как истязания и пытки».

По данным следствия, с апреля по май 2019 года мать и отчим применяли насильственные меры «в воспитательных целях». Мужчина наказывал ребенка, например, за возвращение домой позже обычного, заставляя сидеть на гречке от 30 минут до девяти часов. Чтобы пасынок не нарушал условия наказания, отчим установил в комнате камеру видеонаблюдения.

Эти действия инициировал сожитель матери мальчика, однако, зная, что он делает, женщина не вмешивалась в ситуацию. В итоге мальчик сбежал в мае к соседу и рассказал, что с ним делают дома. Сосед вызвал полицию и скорую помощь.

Ребенка отправили в больницу, поскольку гречка вросла ему в кожу. Медики сделали ему операцию под общим наркозом. Сейчас его здоровью ничего не угрожает. «Ребенок находится под постоянным контролем, его посещают представители органов опеки и следователи. Мальчик сам говорит, что хочет быть с мамой, для него плохой — отчим», — рассказал собеседник ТАСС.