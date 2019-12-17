Прямой эфир

В Сети появилось видео вывоза арсенала оружия из дома под Гатчиной

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В интернете появились видеокадры вывоза арсенала оружия из дома многодетной семьи в поселке Химози под Гатчиной Ленинградской области. Среди оружия — автоматы Калашникова, пистолеты различных систем, множество боеприпасов, сообщает во вторник, 17 декабря, РЕН ТВ.

Полицейские пришли в трехэтажный коттедж для проведения следственных действий по подозрению в отношении главы семейства. Мужчина, по предварительной информации, на протяжении нескольких лет совершал насильственные действия в отношении одной из дочерей.

Склад оружия нашли в понедельник, 16 декабря, на втором этаже трехэтажного дома. Хозяин дома отказался сообщать его происхождение, в настоящее время он задержан.

В ходе расследования оказалось, что отец и мать семейства — двоюродные брат и сестра. Соседи отзывались о семье, как о дружной и воцерковленной.

В ноябре Центр общественных связей России показал задержание в Республике Дагестан участников так называемой банды «Шараповские» и арсенал изъятого у них оружия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперт оценил найденный у многодетной семьи в Ленобласти арсенал оружия
СМИ сообщили об изъятии оружия у многодетной семьи в Ленобласти

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019