В Сети появилось видео вывоза арсенала оружия из дома под Гатчиной

В интернете появились видеокадры вывоза арсенала оружия из дома многодетной семьи в поселке Химози под Гатчиной Ленинградской области. Среди оружия — автоматы Калашникова, пистолеты различных систем, множество боеприпасов, сообщает во вторник, 17 декабря, РЕН ТВ.

Полицейские пришли в трехэтажный коттедж для проведения следственных действий по подозрению в отношении главы семейства. Мужчина, по предварительной информации, на протяжении нескольких лет совершал насильственные действия в отношении одной из дочерей.

Склад оружия нашли в понедельник, 16 декабря, на втором этаже трехэтажного дома. Хозяин дома отказался сообщать его происхождение, в настоящее время он задержан.

В ходе расследования оказалось, что отец и мать семейства — двоюродные брат и сестра. Соседи отзывались о семье, как о дружной и воцерковленной.

В ноябре Центр общественных связей России показал задержание в Республике Дагестан участников так называемой банды «Шараповские» и арсенал изъятого у них оружия.