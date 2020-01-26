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Скончался протопресвитер Матфей Стаднюк

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Почетный настоятель Богоявленского кафедрального собора Москвы протопресвитер Матфей Стаднюк скончался на 95-м году жизни. Об этом сообщает официальный сайт Русской православной церкви.

«Для наших современников почивший был своего рода человеком-эпохой, олицетворявшим непростой и тернистый путь, который прошла Русская православная церковь за минувшее столетие», — говорится в соболезновании патриарха Кирилла.

Отпевание отца Матфея состоится 29 января.

Протопресвитер Матфей родился 22 сентября 1925 года. В 1942 году окончил пастырские курсы при Почаевской лавре, в 1946 году поступил в Московскую духовную семинарию, затем академию, которую окончил в 1955 году. Служил настоятелем Александро-Невского храма в Александрии (Египет); 23 января 1968 года был направлен в Нью-Йорк секретарем Патриаршего экзарха Северной и Южной Америки архиепископа Нью-Йоркского и Алеутского Ионафана. Был настоятелем Петропавловского храма в Лефортово города Москвы, с 1978 по 2013 год служил настоятелем Богоявленского собора, затем был освобожден от этой должности, но остался почетным настоятелем.

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