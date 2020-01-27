Дороже денег: Goldman Sachs вступил в борьбу за инклюзивность

Крупнейший инвестиционный банк США Goldman Sachs будет отказывать в помощи по проведению первичных размещений (IPO) компаниям, чье руководство недостаточно diverse («разнообразно»). Под разнообразием имеется в виду присутствие в совете директоров кого-то помимо гетеросексуальных белых мужчин. Goldman — не первый представитель большого бизнеса, поднявший борьбу за инклюзивность на щит: множество компаний пытаются перещеголять друг друга в демонстрации лояльности ценностям diversity, а некоторые штаты США и государства Европы начинают требовать таких шагов в принудительном порядке. Однако экономическая обоснованность такого рода разнообразия до сих пор представляется неочевидной, поскольку многочисленные эмпирические исследования разнятся в оценках их эффективности, а теоретической базы, по сути, не существует. Подробности — в материале «Известий».

Под самый занавес международного экономического форума в Давосе генеральный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон немало удивил публику, сообщив, что с 1 июля банк не будет андеррайтером у компаний, выходящих на IPO, если в их совете директоров не будет женщин или этнических меньшинств. Пока для участия инвестбанка в размещении будет достаточно одного «диверсифицированного» директора, но со следующего года порог будет повышен до двух, причем к критериям разнообразности добавятся сексуальная ориентация и гендерная идентичность.

В банке решили проводить новую политику после того, как узнали, что в последние два года около 60 компаний в США и Европе стали публичными, не имея в совете директоров женщин или представителей небелых этнических меньшинств. Стоит отметить, что среди IPO-клиентов самого Goldman Sachs число таких фирм составило менее 10%, так что банк не так уж много и теряет, даже если будет выполнять взятые на себя обязательства скрупулезно.

Совет_1 Генеральный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон на международном экономическом форуме в Давосе Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Решение банка касается только компаний из Европы и Северной Америки. Ни Азию, ни Африку, ни Ближний Восток смена политики Goldman Sachs не касается. Между тем именно в Азии с разнообразием проблемы: как отмечает агентство Bloomberg, в Японии 33% компаний не имеют женщин в совете директоров, а в Китае и Гонконге — по 32%. В целом в Восточной Азии женщины составляют около 13% членов советов директоров, тогда как в Европе этот показатель составляет 23%, а в США — 22%.

Учитывая, что крупнейшие по размерам экономики восточноазиатские страны являются преимущественно моноэтническими, рассчитывать на широкое присутствие в их советах неазиатов было бы еще более наивным. Очевидно, что Goldman Sachs опасается растерять клиентуру в этом богатом и стремительно развивающемся регионе, где распространенные на побережьях США и в западноевропейских мегаполисах культурные нормы приживаются не лучшим образом.

Желание Goldman Sachs продемонстрировать свою приверженность прогрессивной повестке может быть связано с негативным пиаром, который ведущий инвестбанк стабильно получает в XXI веке. Достаточно вспомнить поведение лидера отрасли во время кризиса 2008 года, когда он заплатил налог на прибыль в США по ставке всего в 1%, пользуясь лазейками в законодательстве. Это не помешало банку поучаствовать в программе спасения финансового сектора, которую проводило американское правительство и ФРС. Для участников движения «Оккупай Уолл-стрит» Goldman Sachs был архетипом «банкстеров», наживающихся на трудностях обычных людей и не несущих никакой ответственности перед обществом.

В совсем недавнем прошлом скандалов вокруг инвестбанка тоже хватало. Goldman Sachs придется заплатить самое меньшее миллиард долларов за покрытие аферы, в ходе которой из малайзийского инвестиционного фонда 1MDB была украдена значительная часть доходов от размещения облигаций, в общей сложности составлявшая $6,5 млрд.

Еще одной крупной неудачей банка стала сугубо второстепенная роль на самом большом IPO в истории — размещении акций Saudi Aramco в минувшем декабре. В этих обстоятельствах мотивацией Goldman Sachs может быть желание «шагать в ногу со временем» и тем самым завоевать популярность молодежи и представителей корпоративного мира с левыми взглядами.

Goldman Sachs далеко не первая корпорация, выражающая стремление следовать принципам «социальной справедливости», хотя в банковском секторе, несомненно, одна из крупнейших. Один из главных его конкурентов — JP Morgan — таких мер принимать не торопится, хотя в 2016 году создал службу, которая помогает компаниям «диверсифицировать» свои советы директоров.

Куда большие усилия в этом направлении предпринимает инвестиционная компания BlackRock, управляющая активами почти на $7 трлн. BlackRock создала специальный фонд «разнообразия и инклюзивности», который будет вкладывать в фирмы, находящиеся наверху соответствующего рейтинга Thomson Reuters.

Лидером данного рейтинга на данный момент является ирландская консалтинговая компания Accenture, ставящая перед собой задачу довести число женщин среди сотрудников корпорации до 50% к 2025 году (сейчас 41%). Второе место у алкогольного гиганта Diageo, чья цель чуть поскромнее — 40% женщин среди топ-менеджмента к той же дате. Впрочем, большинство подобных компаний в отличие от Goldman Sachs занимаются внедрением разнообразия у себя и не пытаются влиять на законные деловые практики у своих клиентов и контрагентов.

Чаще всего такую политику проводят государства и отдельные территории. Так, Калифорния в марте 2019 года приняла закон, согласно которому любая компания должна иметь хотя бы одну женщину в совете директоров. К 2021 году это число должно быть увеличено до трех. Аналогичные нормативные акты собираются в ближайшее время принять Массачусетс и Нью-Джерси. 40-процентная квота для женщин в руководстве фирм введена в нескольких европейских странах, включая Норвегию, Испанию и Францию.

В то же время убежденность в том, что разнообразие в современном понимании — это, безусловно, хорошо для бизнеса, покоится на довольно зыбкой почве. Действительно, некоторые исследования показали определенную корреляцию между представленностью тех или иных социальных групп в руководстве с финансовыми результатами. Исследования, опирающиеся на чисто научные работы, показывают, что сколько-нибудь существенной взаимосвязи между показателями и наличием женщин или меньшинств в составе совета директоров не существует.

Не стоит также и путать корреляцию с причинностью. В исследованиях консалтинговых фирм часто сравниваются апельсины с яблоками: например, «прогрессивно» настроенные компании, располагающиеся в быстрорастущих мегаполисах, с куда более скромными организациями в глубинке. Очевидно, что у первых с высокой вероятностью будут фиксироваться лучшие показатели вне зависимости от полового и этнического состава руководства. Наконец, зависимость может быть обратной — не исключено, что уже достаточно богатые и агрессивно расширяющиеся фирмы «могут себе позволить» вести политику разнообразия, не боясь неудач.

Установление же требований к диверсификации в «добровольно-принудительном» порядке может в конце концов привести к обратному эффекту, когда в совет будут назначаться по квотам люди, чьей задачей будет исключительно занятие места. И наоборот, количество вакансий для достойных кандидатов — в том числе из женщин и меньшинств — будет со временем снижаться.