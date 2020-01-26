Зеленский помиловал 97 человек в 2019 году

Президент Украины Владимир Зеленский помиловал 97 граждан за 2019 год. Об этом заявили в офисе украинского лидера агентству «Украинские новости» в воскресенье, 26 января.

«Указами президента Украины В. Зеленского с 28 мая по 28 декабря 2019 года помиловано 97 лиц», — говорится в заявлении. Среди помилованных — 11 женщин и 86 мужчин. Для семи из них наказание сократили, для 90 — отменили полностью.

В то же время не уточняется, гражданами какой страны были освобожденные и входят ли в число помилованных люди, которые были переданы России в рамках обмена пленными.

Бывший президент Украины Петр Порошенко в 2019 году не подписывал указы о помиловании. Годом ранее он помиловал 13 граждан Украины и гражданина Ирана. За 2017 год Порошенко подписал указы о помиловании 139 осужденных, в 2016 и 2015 годах — по 67 человек.

В сентябре прошлого года Владимир Зеленский помиловал людей, которых предполагалось обменять на украинских пленных с Россией. Позже в октябре представители пропрезидентской украинской партии «Слуга народа» назвали идею помиловать участников вооруженного конфликта в Донбассе неприемлемой.