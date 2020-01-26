Прямой эфир

Зеленский помиловал 97 человек в 2019 году

0
Фото: TASS/ZUMA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский помиловал 97 граждан за 2019 год. Об этом заявили в офисе украинского лидера агентству «Украинские новости» в воскресенье, 26 января.

Сказано — зелено: что ждет урегулирование в Донбассе в 2020 году
Президент Украины выполнил обещания обменяться пленными и развести войска на трех точках, но по-прежнему не готов решать политические вопросы Минских соглашений

«Указами президента Украины В. Зеленского с 28 мая по 28 декабря 2019 года помиловано 97 лиц», — говорится в заявлении. Среди помилованных — 11 женщин и 86 мужчин. Для семи из них наказание сократили, для 90 — отменили полностью.

В то же время не уточняется, гражданами какой страны были освобожденные и входят ли в число помилованных люди, которые были переданы России в рамках обмена пленными.

Бывший президент Украины Петр Порошенко в 2019 году не подписывал указы о помиловании. Годом ранее он помиловал 13 граждан Украины и гражданина Ирана. За 2017 год Порошенко подписал указы о помиловании 139 осужденных, в 2016 и 2015 годах — по 67 человек.

В сентябре прошлого года Владимир Зеленский помиловал людей, которых предполагалось обменять на украинских пленных с Россией. Позже в октябре представители пропрезидентской украинской партии «Слуга народа» назвали идею помиловать участников вооруженного конфликта в Донбассе неприемлемой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Кремле начали изучать идеи правозащитников по амнистии к 75-летию Победы
Власти Крыма намерены продлить сроки «дачной амнистии»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020