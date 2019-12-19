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Власти Крыма намерены продлить сроки «дачной амнистии»

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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В Крыму планируется продлить сроки «дачной амнистии». Этот проект предусматривает упрощенный порядок оформления отдельных объектов недвижимости. Об этом сообщила глава комитета крымского парламента по имущественным и земельным отношениям Евгения Добрыня в четверг, 19 декабря.

Согласно ранее принятому региональному закону, действие «дачной амнистии» завершится 1 января 2020 года.

«Мы подготовили проект закона о продлении особенностей дачной амнистии. Документ находится на согласовании. В рабочем порядке нас поддержали, но попросили установить сроки, которые будут соответствовать федеральному закону — март 2021 года. Пока нам официальный ответ не пришел», — приводит «РИА Новости» слова Добрыни.

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Она отметила, что в случае согласования законопроекта в Министерстве экономического развития России, документ будет вынесен на ближайшую парламентскую сессию. Заседание состоится 25 декабря.

3 августа президент России Владимир Путин подписал закон о продлении «дачной амнистии». Предполагается, что этот проект будет стимулировать вовлечение жилой недвижимости в гражданский оборот и развитие частного жилого сектора.

23 июля Кадастровая палата поддержала идею о продлении дачной амнистии.

14 мая адвокат Екатерина Духина рассказала «Известиям», что «дачная амнистия» вполне может стать бессрочной, как в свое время это случилось с приватизацией.

Так называемая «дачная амнистия» действовала на протяжении 13 лет — с 1 сентября 2006 года до 1 марта 2019 (продлена указом президента до 1 марта 2021 года. — Ред.). В соответствии с ней предполагается упрощенный порядок регистрации домов на землях садоводств: при наличии права на земельный участок нужен только технический план.

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