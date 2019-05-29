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Правительство внесло в Госдуму законопроект о продлении «дачной амнистии»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Правительство России 29 мая внесло в Госдуму свой вариант законопроекта о продлении так называемой дачной амнистии до 1 марта 2020 года.

Забот полон сад: дачную амнистию продлили до марта 2020 года
В течение этого времени дома можно поставить на кадастровый учет в упрощенном порядке

«До 1 марта 2020 года допускается осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на жилые дома или садовые дома, созданные на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства, без направления уведомлений о планируемых строительстве или реконструкции указанных объектов и уведомлений об окончании строительства или реконструкции указанных объектов», — цитирует текст документа ТАСС.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что не все граждане успели реализовать «возможность по оформлению прав на жилые строения, созданные на земельных участках, предоставленных для ведения садоводства, дачного хозяйства, в упрощенном порядке, который предусматривался… в том числе в рамках так называемой дачной амнистии».

Ранее в мае проект закона о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2022 года внес на рассмотрение Госдумы глава комитета по госстроительству и законодательству нижней палаты парламента Павел Крашенинников.

С момента вступления в силу в 2006 году закона о «дачной амнистии» до ее окончания 1 марта 2019 года в России в упрощенном порядке было зарегистрировано почти 13 млн прав на объекты недвижимости.

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