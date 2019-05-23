Забот полон сад: дачную амнистию продлили до марта 2020 года

Граждане смогут в упрощенном порядке оформить в собственность жилые постройки на садовых участках вплоть до следующей весны — дачную амнистию продлили до 1 марта 2020 года. Соответствующий законопроект одобрили на заседании правительства под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева. Отдельно было решено повысить ежемесячные выплаты в связи с рождением первого и второго ребенка.

Как отмечается в материалах правительства, возможность государственной регистрации прав и постановки на кадастровый учет в упрощенном порядке жилых строений, возведенных на дачных земельных участках, до настоящего времени многими гражданами не реализована.

— Напомню, эту тему я обсуждал с депутатами, когда встречался перед отчетом, и во время самого отчета этот вопрос был задан. Мы договорились сделать максимально удобным для людей процесс оформления прав на дома, которые они ранее построили на садовых участках, будь это летняя дача, садовый дом или капитальный жилой дом, в котором можно жить круглый год, — сказал Дмитрий Медведев. — Подготовлен законопроект, которым мы продлеваем до 1 марта следующего года срок упрощенной регистрации прав на такое жилье. То есть людям пока не нужно направлять уведомления, нужно просто этим периодом воспользоваться.

Решение о продлении «дачной амнистии» связано с тем, что после 1 марта этого года стало обязательным направление через МФЦ или непосредственно в стройнадзор и другие уполномоченные органы власти уведомлений о начале и окончании строительства — в них должны содержаться подробные сведения о соответствии объекта строительства требованиям законодательства о градостроительной деятельности. При этом после 1 марта все возведенные частные дома в случае отсутствия уведомления о завершении строительства и реконструкции стали автоматически считаться самостроем.

Законопроект также предусматривает возможность регистрации прав собственности на жилые дома независимо от утвержденных правил землепользования и застройки либо соответствующих территориальных зон, градостроительные регламенты которых допускают строительство жилых или садовых домов. Таким образом, смягчается положение о садоводствах: дом будет зарегистрирован, даже если участка, на котором он расположен, нет в градостроительных планах.

Еще одной темой заседания правительства стали поправки в федеральный закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». Речь идет о пособиях в связи с рождением первого и второго ребенка. Сейчас их получают семьи, чьи доходы не превышают полутора прожиточных минимумов на человека — в каждом регионе они свои. В февральском послании президента России Владимира Путина была поставлена задача поднять эту планку до двух прожиточных минимумов.

— С 1 января следующего года такие изменения в законодательство подготовлены, они позволят значительно увеличить число семей, которые могут дополнительно получить помощь от государства: почти 360 тыс. семей в связи с рождением первого ребенка и еще 410 тыс. — в связи с рождением второго, — отметил Дмитрий Медведев.

По словам главы кабмина, принятие законопроекта позволит не только увеличить число получателей выплат, но и способствовать реализации национального проекта «Демография», основной целью которого является увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7 в 2024 году.