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Законопроект о продлении «дачной амнистии» внесли на рассмотрение Госдумы

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Фото: ТАСС/Интерпресс/Светлана Холявчук
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Проект закона о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2022 года внес на рассмотрение Госдумы глава комитета по госстроительству и законодательству нижней палаты парламента Павел Крашенинников, передает ТАСС.

В конце апреля депутат заявил о необходимости не только продлить сроки проведения «дачной амнистии», но и расширить ее действие. По мнению Крашенинникова, нужно восстановить упрощенный порядок оформления прав, в том числе в отношении жилых домов, строений и садовых домов, возведенных на земельных участках, которые были предоставлены до вступления в силу последних изменений (до 4 августа 2018 года), действовавший ранее.

В отношении недостроенных садовых и жилых домов, строительство которых началось до этого срока, предлагается бессрочно установить возможность использования упрощенного уведомительного порядка, уточняет RT.

Упрощенными правилами оформления своих прав воспользовались владельцы жилья, дач, садовых домов, гаражей и бань. Было зарегистрировано более 13,5 млн прав на объекты недвижимости, напоминает НСН.

23 апреля адвокат конторы № 16 «Нахимова и партнеры» Федор Коробков объяснил в беседе с «Известиями», почему в России выросло число желающих продать дачу. По его словам, содержание загородной недвижимости для многих россиян становится не по карману ввиду продолжающегося экономического спада.

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