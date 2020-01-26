Израильтянка Иссахар попросила президента России о помиловании

Осужденная в России за контрабанду наркотиков израильтянка Наама Иссахар попросила президента РФ Владимира Путина о помиловании. Об этом 26 января ТАСС сообщил ее адвокат Алексей Добрынин.

По его словам, ходатайство подано Иссахар в письменном виде «в установленном порядке через администрацию следственного изолятора, в котором она находится».

«Ее родные и защитники надеются на скорейшее принятие президентом России, в соответствии с его конституционным полномочием, решения о ее помиловании и освобождении», — сообщили «РИА Новости» в коллегии адвокатов Pen & Paper, занимающейся делом девушки.

Ранее, 24 января, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время общения с журналистами отметил, что помилование Иссахар возможно только при условии, если она сама подаст об этом прошение. Между тем ранее Иссахар не стала обращаться с этой просьбой к главе государства. Осужденная посчитала, что заявлений ее матери и руководства Израиля достаточно.

23 января Путин встретился с матерью осужденной в России израильтянки, после чего пообещал, что «всё будет хорошо».

11 октября 2019 года стало известно, что Химкинский городской суд приговорил Иссахар к семи с половиной годам колонии общего режима. 19 декабря 2019 года Московский областной суд отклонил апелляционную жалобу и оставил приговор в силе.

Нааму Иссахар задержали в начале апреля 2019 года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, когда она прилетела из Дели, чтобы затем отправиться в Тель-Авив. В сумке у 25-летней израильтянки нашли около 9 г гашиша.