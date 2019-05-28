Героин нашего времени: наркоторговцу из Таджикистана утвердили пожизненный приговор

Исторический приговор о пожизненном заключении для наркоторговца Шерали Табарова, вынесенный Мособлсудом в декабре 2017 года, был признан законным и оставлен в силе Верховным судом. «Известия» следили за ходом расследования резонансного дела. Кто такой Табаров и как его ловили — в материале «Известий».

Один из создателей и активный член международного героинового синдиката, Шерали Табаров, проведет остаток жизни в российской колонии для особо опасных преступников. «Впервые вступил в законную силу приговор о наказании в виде пожизненного лишения свободы организатора международного преступного сообщества, ранее судимого на территории России за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков», — сообщила Ирина Волк на прошлой неделе.

Табаров посвятил наркотрафику всю свою жизнь — ему удалось вовлечь в бизнес по поставке афганского героина в Россию и страны Европы сотни людей разных национальностей. По масштабу своей деятельности и объему доходов он вполне мог бы поспорить с одиозным колумбийцем Пабло Эскобаром. Бизнес Табарова ликвидировали совместными усилиями полицейские из нескольких стран, но первую скрипку в спецоперации сыграли российские стражи порядка.

Как устроена героиновая логистика

Тонны контрабандного героина хлынули в страны постсоветского пространства в начале 90-х годов прошлого века. Подстегнула этот вид преступной деятельности гражданская война в Таджикистане (1992–1997). Эта бывшая советская республика граничит с Афганистаном — главным производителем диацетилморфина на планете. Для того чтобы финансировать политическую борьбу, оппозиция в Таджикистане организовала наркотрафик из исламской республики в Россию и дальше, в Европу. Основной путь караванов с героином пролегал через Горно-Бадахшанскую автономную область. После нормализации политической ситуации в регионе схемы доставки героина продолжили свое существование. Бизнес попросту перешел под контроль близких к властным кругам элитам.

таджикистан Пограничники на таджикско-афганской границе Фото: РИА Новости/Амир Исаев

Чрезвычайно прибыльный бизнес очень недолго оставался «диким», фактически в то время было достаточно хорошего организатора, который бы сумел договориться с партнерами в разных странах и найти подход к коррумпированным представителям власти. Одним из таких «менеджеров» стал Шерали Табаров. Его взлет начался по итогам знакомства с полевым командиром Абдулвохидом валади Абдулкудусом. В свое время они сидели в одной колонии в Таджикистане.

Боевик после освобождения из тюрьмы начал поставлять в Таджикистан караваны героина своему бывшему сокамернику и его сообщникам. Причем афганец брал на себя самую сложную и опасную часть трафика — нередко с боем, под огнем пограничников, продвигался со своим товаром к таджикско-афганской границе. Дальше уже подключались сообщники Табарова. Поставка была первична, деньги афганцы получали постфактум, часто после реализации товара. Но партнеры прекрасно понимали, с кем имеют дело — афганец запросто мог пересечь реку Пяндж (по ней идет граница) со своим отрядом и расправиться с теми, кто обманул его в Таджикистане. Поэтому обманывать партнеров в этой сфере не было принято.

Боевики в Афганистане приобретают у фермеров 50-процентный героин по цене $1 тыс. за килограмм, после пересечения границы стоимость увеличивается в 3–4 раза (до $4 тыс.). В России оптовая цена такого же по качеству вещества составляет уже $20 тыс. за килограмм. Но до этого момента нужно еще расфасовать товар, транспортировать его, переправить через границу — а это целая армия курьеров, бандитов, посредников, чиновников, которым нужно заплатить. Табаров отвечал за российское направление и полностью справлялся с этой работой.

таджикистан Задержание афганского наркоконтрабандиста на таджикско-афганской границе Фото: РИА Новости/Хушнуд Рахматуллаев

Одно время популярным каналом была доставка по железной дороге. Но в последние годы преступникам стало всё тяжелее преодолевать кордоны — они теряли товар во время облав и не могли выполнить обязательств перед поставщиками. Поэтому мафия отдала предпочтение фурам. Провезти героин напрямую из Таджикистана в Россию стало крайне затруднительной задачей, поэтому груз начали «оформлять» странами Евразийского союза. Часто водители грузовиков не были посвящены в планы наркокартеля о перевозке наркотиков, их использовали вслепую.

Во время одной из таких проверок в ходе международной операции полицейские изъяли пять партий героина общим весом свыше 600 кг. Груз находился в тайниках, выдолбленных в поддонах и в картонных стенках ящиков.

История Тыковки

О топ-менеджере наркокартеля по имени Шер (перевод с таджикского на русский — лев) наркополицейские узнали в 2013 году — курьеры и наркодилеры знали Табарова под таким прозвищем. Однако псевдоним не давал никаких зацепок — слишком многие прикрывались этим прозвищем: оно считается престижным. Но вскоре от свидетеля по делу следователи получили еще несколько деталей о личности босса — например, его прозвище в узком кругу — Каду, что на русский переводится как «тыковка». Дело в том, что бандит родом из района в Таджикистане, где этот овощ выращивают в огромных масштабах. После долгого анализа данных следствию удалось вычислить Шерали Табарова.

Его поймали в октябре 2014 года, он контролировал поставку партии в 200 кг, находясь в России по поддельным документам на имя Хайриддина Бобохонова.

таджикистан Фото: РИА Новости/Хушнуд Рахматуллаев

Повезло, что в отечественной базе данных сохранились отпечатки пальцев преступника. В 2003 году он был осужден к 10 годам колонии Инзенским райсудом Ульяновской области. По запросу властей Таджикистана он тогда был экстрадирован на родину. Там его досрочно освободили, и он взялся за старое — продолжал посещать Россию с «деловыми» поездками по подложным документам.

Потеря последней партии привела к разборкам в Таджикистане — нужно было отчитываться перед афганскими боевиками за утерянную партию товара, началась грызня в стане посредников. Это привело к убийству двух членов картеля, которые отказались возместить издержки, связанные с утерей груза (такая страховка закладывается в бюджет преступного сообщества).

Кто за старшего

Табаров был приговорен к пожизненному сроку не только в России, но и на родине — заочно. Там же пожизненное получил его компаньон по бизнесу Абдулазиз Усмонов (по прозвищу Ходжи Самандар). Его признали виновным в убийстве братьев Каримовых — это они отказались выплатить партнерам страховку после потери российского груза. Расправа была демонстративной, чтобы оправдаться перед афганскими поставщиками.

таджикистан Тома уголовного дела в отношении Шерали Табарова Фото: iz.ru

Сейчас следственный департамент МВД, направивший многотомное дело Табарова в суд, сосредоточился на еще одном члене героинового наркокартеля — Джурабеке Боймуродове. Его считают одним из главных действующих преступников, контролирующих канал поставки героина в Россию. Этот человек имеет опыт ведения боевых действий, в прошлом он служил в специальных подразделениях МВД Таджикистана.